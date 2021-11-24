ФОТО. Шахтер прибыл на стадион Джузеппе Меацца на матч с Интером

Донецкий «Шахтер» прибыл на миланский стадион «Джузеппе Меацца», где в среду, 24 ноября, состоится поединок пятого раунда группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».
Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шахтер».
Источник — ФК Шахтер Донецк
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