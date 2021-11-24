Осталось только Динамо. Шахтер не выйдет в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

«Шахтер» U-19, проиграв «Интеру» U-19 в матче 5-го тура Юношеской Лиги УЕФА, потерял шансы выйти из группы.
Далее идут «Реал» и «Интер», которые между собой решат, кто выиграет группу. «Шахтер» точно финиширует 3-м и прекратит участие в турнире.
От Украины в Юношеской Лиге УЕФА остается «Динамо» U-19, которое уже вышло из группы.
Источник — Sport.ua
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