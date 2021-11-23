Юношеская Лига УЕФА. Динамо лидирует, Бенфика 2-я. Таблица

В 5-м туре группового этапа Юношеской Лиги УЕФА стало известно, что «Динамо» U-19 остается лидером, а «Бенфика» U-19 точно вышла в плей-офф.

Киевляне во вторник обыграли «Баварию» U-19 со счетом 2:1, а «Бенфика» разобралась с «Барселоной» U-19 с результатом 3:0.

В последнем туре «Динамо» U-19 на выезде сыграет с «Бенфикой», где и определится победитель группы. Киевлянам достаточно не проиграть.