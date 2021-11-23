Юношеская Лига УЕФА. Динамо лидирует, Бенфика 2-я. Таблица

«Динамо» и «Бенфика» прошли в плей-офф

  • 23.11.2021 19:07
  • 2855 просмотров
  • 1 комментарий
Юношеская Лига УЕФА. Динамо лидирует, Бенфика 2-я. Таблица
© fcdynamo.kiev.ua

В 5-м туре группового этапа Юношеской Лиги УЕФА стало известно, что «Динамо» U-19 остается лидером, а «Бенфика» U-19 точно вышла в плей-офф.

Киевляне во вторник обыграли «Баварию» U-19 со счетом 2:1, а «Бенфика» разобралась с «Барселоной» U-19 с результатом 3:0.

В последнем туре «Динамо» U-19 на выезде сыграет с «Бенфикой», где и определится победитель группы. Киевлянам достаточно не проиграть.

Источник — Sport.ua

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 23.11.2021 19:23
    +5
    Смотришь на результаты наших молодежных/юношеских команд (и сборной в том числе) и просто в голове не укладывается - куда же всё их мастерство девается во взрослом футболе???...
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