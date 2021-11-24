В четверг, 25 ноября «Рома» в пятом туре Лиги конференций дома примет «Зарю». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Рома» - «Заря». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
После 4 туров «Рома» идет второй в турнирной таблице группы С Лиги конференций с 7 очками в активе. У «Зари» 6 очков и третье место.
Источник — Sport.ua
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