Интер – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 24 ноября «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Интером». Начало матча – в 19:45 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Раноккья, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Джеко, Мартинес
«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Марлон, Витао, Додо – Майкон, Степаненко, Тете – Соломон, Педриньо, Фернандо
Источник — УЕФА
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