Интер – Шахтер. Стали известны стартовые составы

Тренеры команд сделали свой выбор

  • 24.11.2021 18:30
  • 1418 просмотров
  • 8 комментариев
Интер – Шахтер. Стали известны стартовые составы
© twitter.com/FCShakhtar

Сегодня, 24 ноября «Шахтер» в пятом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Интером». Начало матча – в 19:45 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Раноккья, Бастони – Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич – Джеко, Мартинес

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Марлон, Витао, Додо – Майкон, Степаненко, Тете – Соломон, Педриньо, Фернандо

Источник — УЕФА

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    Westwood., 24.11.2021 18:35
    +2
    сегодня закончится еврокубки для шахтёра
    Ссылка
    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 24.11.2021 18:45
    0
    chak98, 24.11.2021 18:39
    У складі 3 українця. Антиукраїнський клуб. Нема поваги.
    Интересно это только такие дауны как ты так думают ? Или болельщики Интера так само пишут на своих сайтах ? Что всего 4итальянца
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    Вадим Кузьменко
    Вадим Кузьменко, 24.11.2021 18:43
    0
    Витао-Марлон можно даже не включать . Эта парочка точно пару голов привезет
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
    Андрій Гардзіль, 24.11.2021 18:39
    0
    Да Мирон і Віталія в захисті супер.
    Ссылка
    Turnok
    Turnok, 24.11.2021 18:39
    0
    Блин, ну почему не Мудрик!
    Ссылка
    chak98
    chak98, 24.11.2021 18:39
    -1
    У складі 3 українця. Антиукраїнський клуб. Нема поваги.
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    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 24.11.2021 18:34
    -2
    3 украинца в составе нам пизда бразилы на морально волевых не вывезут
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    __FunnyCat
    __FunnyCat, 24.11.2021 18:32
    -3
    Марлон - Витао - хана Интеру
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