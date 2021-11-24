Жулио СЕЗАР: «Такой Интер не может бояться Шахтера»

Легендарный экс-вратарь «Интера» Жулио Сезар поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Шахтера»:

«Я был на «Сан-Сиро» в сентябре, когда мы играли с «Реалом». Команда, которая так усложнила жизнь испанцам, доминируя большую часть матча, не может бояться «Шахтера». Нужно просто сыграть так же еще раз, и победа будет в кармане, а квалификация в 1/8 станет реальностью.

«Интер» переживает прекрасный отрезок: победа над «Наполи» имела решающее значение для прогресса в чемпионате. Но игроки также перенесут это с собой в Лигу чемпионов: такие матчи меняют сезон, дают игрокам уверенность в себе. Это отличает нынешний «Интер» от той версии, что играла в Киеве.

Пожалуй, единственное, что можно сказать – это то, что в Европе нет права на ошибку, требуется больше внимания, чем в случае матчей в лиге. Но было бы неплохо впервые за много лет попасть в плей-офф».