Известны имена. Манчестер Юнайтед связывался с двумя безработными тренерами

«Красные дьяволы» провели переговоры с Люсьеном Фавром и Руди Гарсией

  • 24.11.2021 17:53
  • 2355 просмотров
  • 3 комментария
Известны имена. Манчестер Юнайтед связывался с двумя безработными тренерами
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люсьен Фавр

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает активные поиски нового наставника, который сменит уволенного Уле Гуннара Сульшера до конца текущего сезона.

В частности, «красные дьяволы» провели переговоры с 64-летним швейцарским тренером Люсьеном Фавром, последним клубом которого была «Боруссия» Дортмунд (2018-2020) и 57-летним французским специалистом Руди Гарсией, последним клубом которого был «Лион» (2019-2021).

Уле Гуннар Сульшер ушел с поста главного тренера «красных дьяволов» 21 ноября. И.о. наставника команды был назначен англичанин Майкл Каррик.

Источник — The Telegraph

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    samird
    samird, 24.11.2021 18:04
    +3
    Фавром? Это шутка? Не смешно.
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    cooperchack
    cooperchack, 24.11.2021 17:55
    +2
    Если это правда,то это трагедия.
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    bzzzzzz
    bzzzzzz, 24.11.2021 18:05
    +1
    пусть лучше нормальных защитников купят, а не этих дровосеков макгуаера, линделефа, шоу и будет счастье.
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