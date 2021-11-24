Известны имена. Манчестер Юнайтед связывался с двумя безработными тренерами

Английский «Манчестер Юнайтед» продолжает активные поиски нового наставника, который сменит уволенного Уле Гуннара Сульшера до конца текущего сезона.
В частности, «красные дьяволы» провели переговоры с 64-летним швейцарским тренером Люсьеном Фавром, последним клубом которого была «Боруссия» Дортмунд (2018-2020) и 57-летним французским специалистом Руди Гарсией, последним клубом которого был «Лион» (2019-2021).
Уле Гуннар Сульшер ушел с поста главного тренера «красных дьяволов» 21 ноября. И.о. наставника команды был назначен англичанин Майкл Каррик.
Источник — The Telegraph
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