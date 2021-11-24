ФОТО. Беременная невеста Роналду ездит за рулем в Манчестере

Джорджина Родригес ведет активный образ жизни

  • 24.11.2021 17:24
  • 3060 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Беременная невеста Роналду ездит за рулем в Манчестере
© Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, продолжает вести активную жизнь во время беременности. Ранее сообщалось, что пара ждет двойню.

Свежие фото из Манчестера за рулем автомобиля Джорджина опубликовала в Instagram.

У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший (2010), близнецы Ева и Матео (2017), а также дочь Алана Мартина (2017). Родригес является матерью только для Аланы Мартины.

В текущем сезоне Криштиану провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    online
    fedd1979, 24.11.2021 17:57
    +2
    Живуть вже бо зна скільки, дітей купу мають, а все наречена. Не смішіть
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 24.11.2021 17:37 (изменен)
    +2
    И снова искусственное оплодотворение? Я не могу понять этого голубого, живи нормальной жизнью с пацанами, какой смысл баб вокруг себя держать?
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