ФОТО. Беременная невеста Роналду ездит за рулем в Манчестере

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, продолжает вести активную жизнь во время беременности. Ранее сообщалось, что пара ждет двойню.

Свежие фото из Манчестера за рулем автомобиля Джорджина опубликовала в Instagram.

У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший (2010), близнецы Ева и Матео (2017), а также дочь Алана Мартина (2017). Родригес является матерью только для Аланы Мартины.

В текущем сезоне Криштиану провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.