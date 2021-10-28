ФОТО. Будет двойня! Криштиану Роналду ждет пополнения в семье

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, беременна двойней.
«Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами», — прокомментировал Криштиану фото с Джорджиной и результатами УЗИ.
У Роналду четверо детей: Криштиану-младший (2010), близнецы Ева и Матео (2017), а также дочь Алана Мартина (2017). Родригес является матерью только для Аланы Мартины.
В текущем сезоне Криштиану провел за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей.
Источник — Instagram
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Почему не от жены?!
Чего то я не доганяю... Тормоз наверное...
Почему не от жены?!
Чего то я не доганяю... Тормоз наверное...
Почему не от жены?!
Чего то я не доганяю... Тормоз наверное...
Ты еще многого не догоняешь, уже наверное и не догонишь....
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