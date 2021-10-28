ФОТО. Будет двойня! Криштиану Роналду ждет пополнения в семье

Португальский бомбардир «Манчестер Юнайтед» подтвердил беременность своей невесты Джорджины Родригес

  • 28.10.2021 18:04
  • 1906 просмотров
  • 6 комментариев
ФОТО. Будет двойня! Криштиану Роналду ждет пополнения в семье
© Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, беременна двойней.

«Рад сообщить, что мы ждем близнецов. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами», — прокомментировал Криштиану фото с Джорджиной и результатами УЗИ.

У Роналду четверо детей: Криштиану-младший (2010), близнецы Ева и Матео (2017), а также дочь Алана Мартина (2017). Родригес является матерью только для Аланы Мартины.

В текущем сезоне Криштиану провел за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей.

Источник — Instagram

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    pecherytsja88
    online
    pecherytsja88, 28.10.2021 18:12
    +2
    Будуть двійнята! - кріштіану та ліонель!
    Ссылка
    Andrew Schebet
    online
    Andrew Schebet, 28.10.2021 18:06
    +2
    Будет шесть детей от невесты...
    Почему не от жены?!
    Чего то я не доганяю... Тормоз наверное...
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 18:32
    0
    Andrew Schebet, 28.10.2021 18:06
    Будет шесть детей от невесты...
    Почему не от жены?!
    Чего то я не доганяю... Тормоз наверное...
    будучи миллиардером рискни вступить в официальный брак
    Ссылка
    Westwood.
    Westwood., 28.10.2021 18:13
    0
    можно и 20 денег хватит на всех
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 28.10.2021 18:06
    0
    А чем им еще заниматься?
    Ссылка
    El_Maestro
    online
    El_Maestro, 28.10.2021 18:17 (изменен)
    -2
    Andrew Schebet, 28.10.2021 18:06
    Будет шесть детей от невесты...
    Почему не от жены?!
    Чего то я не доганяю... Тормоз наверное...
    Сам ты Тормоз!!!!
    Ты еще многого не догоняешь, уже наверное и не догонишь....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности