Ждут пополнения в семье. Невеста Роналду забеременела

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, беременна от футболиста.

По предварительной информации, Джорджина находится на 12-й неделе беременности.

У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший (2010), близнецы Ева и Матео (2017), а также дочь Алана Мартина (2017). Ребенком Родригес является только Алана Мартина.

В текущем сезоне Криштиану провел за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей.