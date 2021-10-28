Ждут пополнения в семье. Невеста Роналду забеременела

Джорджина Родригес находится на 12-й неделе беременности

  • 28.10.2021 16:36
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Ждут пополнения в семье. Невеста Роналду забеременела
© Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес, невеста 36-летнего бомбардира «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, беременна от футболиста.

По предварительной информации, Джорджина находится на 12-й неделе беременности.

У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший (2010), близнецы Ева и Матео (2017), а также дочь Алана Мартина (2017). Ребенком Родригес является только Алана Мартина.

В текущем сезоне Криштиану провел за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей.

Источник — Hola

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