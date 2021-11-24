Шахтер U-19 проиграл сверстникам Интера и потерял шансы на выход из группы

Судьбу матча решил гол итальянца Пескетолы, забитый в самом начале первого тайма

  • 24.11.2021 16:50
  • 704 просмотра
  • 4 комментария
Шахтер U-19 проиграл сверстникам Интера и потерял шансы на выход из группы
© twitter.com/Inter

Отчет о матче читайте немного позже ...

Юношеская Лига УЕФА. Группа D. 5-й тур

Интер U-19 - Шахтер U-19 - 1:0

Пескетола (4)

Карбони (35) - Фарина (77)

Интер U-19: Ровида, Дзанотти, Хоти, Кортиновис (Фонтанароза, 85), Карбони, Фаббиан (Моретти, 85), Сангалли, Нунциатини, Пескетола (Казадеи, 74), Абьюзо (Овусу, 74), Юргенс (Куратоло, 67)

Запас: Раймонди, Грыгар

Шахтер U-19: Пузанков, Булеза, Фарина, Козик, Капинус, Гулько, Векленко (Пушкарев, 58), Сигеев (Плющ, 59), Глущенко, Бако (Погорелый, 84), Гончарук  

Запас: Твардовский, Гаврилюк, Савченко, Роспутко

Арбитр: Петер Кралович (Словакия)

Стадион: «Эрнесто Бреда» (Сесто-Сан-Джованни, Италия)

ИНТЕР U-19 - ШАХТЕР U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 24.11.2021 16:58
    +5
    Это только начало, самое жаркое начнётся в 19:45!
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 24.11.2021 17:12
    +3
    Spectra, 24.11.2021 16:58
    Это только начало, самое жаркое начнётся в 19:45!
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
    Maxcrimea10, 24.11.2021 17:22
    0
    U-19 из названия статьи убрать, и в 23-50 можно следующую новость выкладывать)
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 24.11.2021 17:16
    0
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