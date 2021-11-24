Шахтер U-19 проиграл сверстникам Интера и потерял шансы на выход из группы

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Юношеская Лига УЕФА. Группа D. 5-й тур
Интер U-19 - Шахтер U-19 - 1:0
Пескетола (4)
Карбони (35) - Фарина (77)
Интер U-19: Ровида, Дзанотти, Хоти, Кортиновис (Фонтанароза, 85), Карбони, Фаббиан (Моретти, 85), Сангалли, Нунциатини, Пескетола (Казадеи, 74), Абьюзо (Овусу, 74), Юргенс (Куратоло, 67)
Запас: Раймонди, Грыгар
Шахтер U-19: Пузанков, Булеза, Фарина, Козик, Капинус, Гулько, Векленко (Пушкарев, 58), Сигеев (Плющ, 59), Глущенко, Бако (Погорелый, 84), Гончарук
Запас: Твардовский, Гаврилюк, Савченко, Роспутко
Арбитр: Петер Кралович (Словакия)
Стадион: «Эрнесто Бреда» (Сесто-Сан-Джованни, Италия)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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