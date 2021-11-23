Интер U-19 - Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Юношеской Лиги УЕФА

  • 23.11.2021 21:55
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Интер U-19 - Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер

В среду, 24 ноября, в пятом туре Юношеской Лиги УЕФА донецкий «Шахтер» сыграет на выезде против итальянского «Интера».  

Команды выступают в группе D. Итальянцы лидируют, набрав 10 очков, а горняки с шестью очками расположились на третьем месте. В матче первого круга в Киеве выиграли гости. Тогда победный гол забил игрок «Интера» Казадеи. Теперь же в случае успеха юные итальянские футболисты закрепятся на самом верху турнирной таблицы. А вот если сумеет победить «Шахтер», то он приблизится к сопернику на расстояние всего лишь одного очка и при благоприятном стечении обстоятельств тоже может рассчитывать на итоговое первое место.    

Начало матча «Интер» U-19 - «Шахтер» U-19  в 15.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

Игорь Заржицкий, Sport.ua

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