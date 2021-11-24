Не только Зидан. Еще один топ-тренер отказал Манчестер Юнайтед

Роберто Манчини не покинет сборную Италии

  • 24.11.2021 15:53
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Не только Зидан. Еще один топ-тренер отказал Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

«Манчестер Юнайтед» предлагал главному тренеру сборной Италии Роберто Манчини возглавить «Красных дьяволов». Стороны контактировали на этой неделе.

Однако Манчини предложение «Манчестер Юнайтед» отклонил. Он намерен вывести сборную Италии на ЧМ-2022 в Катаре и сыграть там.

Манчини уже работал в АПЛ с 2009 по 2013 годы с «Манчестер Сити», и в 2012 году принес клубу первый в новейшей истории чемпионский титул.

Ранее от работы в «Манчестер Юнайтед» также отказался Зинедин Зидан.

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