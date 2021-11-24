Йожеф САБО: «Шахтеру будет так же тяжело, как Динамо с Баварией»

Экс-тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов «Интер» - «Шахтер» (24 ноября, 19:45):

«Шахтеру» в матче с «Интером» будет также тяжело, как и «Динамо» с «Баварией». Хотя скажу, что у «Шахтера» есть неплохие футболисты. Но «горнякам» предстоит играть на выезде, в Милане. Посмотрим».