Манор СОЛОМОН: «Интер – одна из лучших команд в мире»

Вингер «Шахтера» - о матче против «Интера»

  • 24.11.2021 15:03
  • 185 просмотров
  • 2 комментария
Манор СОЛОМОН: «Интер – одна из лучших команд в мире»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Вингер «Шахтера» Манор Соломон поделился ожиданиями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Интера» (24 ноября):

«После игры в Киеве мы были довольны нашим выступлением. Да, там было 0:0, но мы могли победить. Считаю, мы очень хорошо сыграли. Очевидно, что мы хотим победить на «Сан-Сиро», все отдадим для этого. Мы знаем, что будет тяжело, потому что «Интер» – одна из лучших команд в мире. Но мы покажем наш максимум и попытаемся забить, мы знаем, что это наш последний шанс.

Сейчас мы в тяжелом положении, но мы знаем, что матч с «Интером» будет решающим. Нам нужна только победа, если мы хотим добиться чего-то большего в Лиге чемпионов. Будет тяжело, но мы попытаемся остаться с возможностью прохода дальше в ЛЧ.

В прошлом сезоне мы дважды играли с «Интером», и это было невероятно сложно. Это правда, что клуб изменился летом, но это все еще сильная команда. Пришедшие игроки – мирового уровня, как и тренер.  Возможно, в этом году мы играем более открыто. Киевский матч завершился счетом 0:0, но легком могло быть 1:1 или 2:2».

Источник — Tuttomercatoweb

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    adidas777, 24.11.2021 15:38
    0
    А если серьёзно, на данный момент в ЛЧ вообще не вижу конкурентов у тройки из АПЛ (Челси, Ливер, Ман Сити) и Баварии
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    adidas777
    adidas777, 24.11.2021 15:37
    0
    Как это - одна из?????????????
    Если с кем то играют кроты на Евроарене - соперник автоматом и по умолчанию, становится лучшим клубом планеты!
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