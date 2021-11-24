Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер настроен использовать свой шанс в Милане»

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» – «Шахтер».

«Да, я нахожусь в Милане. Матч «Интер» – «Шахтер» буду смотреть на «Джузеппе Меацца». Атмосфера здесь неплохая. В принципе ребята настроены на матч. А уже все остальное покажет игра. Погода неплохая. Ничего не предвещает того, что что-то должно быть не так. «Шахтер» понимает, что сегодня есть последний шанс зацепиться за еврокубковую весну. Поэтому все настроены использовать этот шанс.

За счет чего «Шахтер» может выиграть в Милане? Во-первых, «Шахтеру» однозначно нужно перешагнуть через себя и сыграть в несвойственный для себя футбол, а именно от обороны. Самое главное – не пропустить. Проблемная зона «горняков» - это защита. И с такой командой, как «Интер», конечно, в открытый футбол не поиграет. Самое главное – не пропустить. А в атаке у нас есть хорошие скоростные футболисты, которые могут убежать. Думаю, свой моментик мы где-то найдем.

Я думаю, что сегодня «Интер» будет высоко накрывать нашу команду и будет пытаться сразу возле нашей штрафной отобрать мяч. Поэтому будет очень важно выходить из обороны в атаку. «Интер» будет прессинговать, но, учитывая мастерство наших футболистов, у нас появится шанс, откроются зоны и будут возможности для контратак. Главное, сделать выходы из обороны в атаку. Важно, как он будет проходить. А у «Шахтера» есть скоростные футболисты», - сказал Воробей.

Напомним, что матч «Интер» – «Шахтер» начнется 24 ноября в 19:45.