Мирослав СТУПАР: «Авторитет Баварии давил на судейскую бригаду в Киеве»

Известный в прошлом рефери – об арбитраже домашнего поединка «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 24.11.2021 14:11
  • 1225 просмотров
  • 3 комментария
Мирослав СТУПАР: «Авторитет Баварии давил на судейскую бригаду в Киеве»
© Getty Images/Global Images Ukraine

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что арбитр при счете 0:1 не наказал «Баварию» назначением пенальти за фол на Виталии Буяльском.

Экс-арбитр ФИФА, а ныне известный футбольный эксперт Мирослав Ступар прокомментировал этот эпизод, случившийся в поединке группового раунда Лиги чемпионов.

«Буяльский удачно открылся в штрафной площадке гостей, и игрок «Баварии» в борьбе ударил его по голеностопу. Контакт был, и арбитр обязан был назначить пенальти. Мне, если откровенно, просто не понятно почему турок Мелер не указал на 11-метровую отметку, к сожалению, не подсказал ему и арбитр, работающий с системой VAR.

Я не могу утверждать, что Мелер предвзято относился к «Динамо», однако чувствовалось, что авторитет «Баварии» сильно давит на судейскую бригаду. Вспомните эпизод, когда Николай Шапаренко был наказан предупреждением, а когда в похожей ситуации вскоре сфолили на нем, то рефери ограничился только штрафным ударом. Иликогда вместо углового судьи назначали удар от ворот.

Накажут ли за эти ошибки Мелера и его ассистентов? Сложно сказать, остается запастись терпением и проанализировать следующие назначения турецкого арбитра. Однако при любом варианте уже никто результат матча «Динамо» — «Бавария» не изменит», - сказал Ступар.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 24.11.2021 15:50 (изменен)
    0
    Дебилам а-ля не было пенальти или сам спровоцировал, падал ещё до этого поясню вопрос не в том было или нет, а в том что судья включил мороз и не пошёл сам посмотреть ВАР
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    Михаил Василькив
    Михаил Василькив, 24.11.2021 15:10
    0
    Мирослав Іванович, як завжди, в "десятку"!
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    Artyom_I
    Artyom_I, 24.11.2021 15:40
    -1
    Контакт был, только Буяльский сам спровоцировал этот контакт. Этого контакта Буяльский мог избежать.
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