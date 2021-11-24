Иван ГЕЦКО: «Динамо даже в группе с соперниками послабее ничего не светило»

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Чуда не произошло, «Бавария» даже не в оптимальном составе прогнозируемо взяла верх. Динамовцы стали заметными на поле лишь после перерыва, когда мюнхенцы начали играть по счету, включив эконом-режим. Киевляне едва не наказали гостей за пассивность и не спаслись от поражения, что сохраняло шансы на завоевание путевки в еврокубковую веснe, но в очередной раз подвело исполнительское мастерство.

На мой взгляд, если бы динамовцы попали даже в группу с менее именитыми соперниками, им бы все равно ничего не «светило». Просто не тот уровень подготовки, да и сыграть в ключевой момент через «не могу», им пока очень сложно.

Выход? Усиление команды 3-4 высококлассными исполнителями, иначе киевлянам придется смириться с ролью статистов на международной арене», - сказал Гецко.