Иван ГЕЦКО: «Динамо даже в группе с соперниками послабее ничего не светило»

Специалист – о досрочном прекращении борьбы за еврокубковую весну

  • 24.11.2021 13:10
  • 1038 просмотров
  • 7 комментариев
Иван ГЕЦКО: «Динамо даже в группе с соперниками послабее ничего не светило»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок национальной сборной Украины Иван Гецко прокомментировал поражение киевского «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Чуда не произошло, «Бавария» даже не в оптимальном составе прогнозируемо взяла верх. Динамовцы стали заметными на поле лишь после перерыва, когда мюнхенцы начали играть по счету, включив эконом-режим. Киевляне едва не наказали гостей за пассивность и не спаслись от поражения, что сохраняло шансы на завоевание путевки в еврокубковую веснe, но в очередной раз подвело исполнительское мастерство.

На мой взгляд, если бы динамовцы попали даже в группу с менее именитыми соперниками, им бы все равно ничего не «светило». Просто не тот уровень подготовки, да и сыграть в ключевой момент через «не могу», им пока очень сложно.

Выход? Усиление команды 3-4 высококлассными исполнителями, иначе киевлянам придется смириться с ролью статистов на международной арене», - сказал Гецко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    samird
    samird, 24.11.2021 13:48
    +5
    Я помню тут Гуцко недавно рассказывал, что Яремчук игрок потенциала Шевченко. Может хватит к нему применять эпитет "специалист"? Ни его "аналитические умозаключения", ни отсутствие каких-либо достижений на тренерской/научной работе не дают возможности характеризовать Ивана таким образом. Пишите - бывший футболист.
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 24.11.2021 13:50
    +2
    "Специалист" который в своей жизни ничего не выйграл и толком в футбол не играл будет что то ещё рассказывать про Чемпиона Украины Динамо
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 24.11.2021 13:37
    +2
    «Динамо даже в группе с соперниками послабее ничего не светило бы»
    Гецко на "мощный" Шериф намекает с намерением оправдать провал ШД...
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 24.11.2021 14:08
    +1
    Иван просто гений. Пора Де Зебру гнать нагайкой из Шахтера и поставить тренером Гецко.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 24.11.2021 14:02
    -1
    Нынешняя Барса и Бенфика и так не особо топ соперники. Чуть выше среднего
    Ссылка
    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 24.11.2021 14:03
    -2
    New Zealander, 24.11.2021 13:46
    После победы Шерифа над Реалом, эти насмешки в сторону Шахтёра уже не воспринимаются
    Динамо в отличие от Шерифа глотает в еврокубках и позорится уже много-много лет. Ни одной победы над топ клубом
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 24.11.2021 13:46
    -3
    Доброгорский Юрий, 24.11.2021 13:37
    «Динамо даже в группе с соперниками послабее ничего не светило бы»
    Гецко на "мощный" Шериф намекает с намерением оправдать провал ШД...
    После победы Шерифа над Реалом, эти насмешки в сторону Шахтёра уже не воспринимаются
    Ссылка
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