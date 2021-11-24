Калинина и Ястремская сыграют еще на одном турнире во Франции в декабре

Ангелина и Даяна начнут свой сезон очень рано

  • 24.11.2021 13:07
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Калинина и Ястремская сыграют еще на одном турнире во Франции в декабре
© WTA

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская заявились на турнир WTA 125 в Лиможе.
 
Также в списке участниц Каролин Гарсия, Кристина Младенович, Сорана Кирстя, Вера Звонарева и другие.
 
Соревнования Open BLS de Limoges состоятся с 12 по 19 декабря.
 
Отметим, что за неделю до этого Калинина и Ястремская будут играть на турнире аналогичной серии в Анже.

Источник — Twitter

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