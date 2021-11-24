Калинина и Ястремская сыграют еще на одном турнире во Франции в декабре

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская заявились на турнир WTA 125 в Лиможе.
Также в списке участниц Каролин Гарсия, Кристина Младенович, Сорана Кирстя, Вера Звонарева и другие.
Соревнования Open BLS de Limoges состоятся с 12 по 19 декабря.
Отметим, что за неделю до этого Калинина и Ястремская будут играть на турнире аналогичной серии в Анже.
🎾 L’ukrainienne @D_Yastremska sera présente pour la deuxième fois à l’@OpenWTALimoges ! #OpenBLSdeLimoges pic.twitter.com/1VdDJ4sYld— Open BLS de Limoges (@OpenWTALimoges) November 24, 2021
Источник — Twitter
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