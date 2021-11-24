Калинина и Ястремская сыграют еще на одном турнире во Франции в декабре

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская заявились на турнир WTA 125 в Лиможе.



Также в списке участниц Каролин Гарсия, Кристина Младенович, Сорана Кирстя, Вера Звонарева и другие.



Соревнования Open BLS de Limoges состоятся с 12 по 19 декабря.



Отметим, что за неделю до этого Калинина и Ястремская будут играть на турнире аналогичной серии в Анже.