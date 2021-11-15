Калинина и Ястремская выступят на турнире WTA в Анже

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская заявились на турнир WTA125 в Анже, который пройдет 6-12 декабря.
Помимо украинок, на турнир заявились еще 10 представительниц топ-100 рейтинга.
Для Ястремской это может быть первый турнир ниже категории WTA250 с июля 2018 года, когда она сыграла на соревнованиях ITF W100 в Будапеште, где дошла до полуфинала.
Напомним, ранее Калинина стала победительницей 60-тысячника ITF во Франции.
Источник — Большой теннис Украины
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