Калинина и Ястремская выступят на турнире WTA в Анже

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская заявились на турнир WTA125 в Анже, который пройдет 6-12 декабря.

Помимо украинок, на турнир заявились еще 10 представительниц топ-100 рейтинга.

Для Ястремской это может быть первый турнир ниже категории WTA250 с июля 2018 года, когда она сыграла на соревнованиях ITF W100 в Будапеште, где дошла до полуфинала.

Напомним, ранее Калинина стала победительницей 60-тысячника ITF во Франции.