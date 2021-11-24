Свитолина заявилась в Австралии на три турнира, которые пройдут в январе

Элине предстоит непростой месяц

  • 24.11.2021 12:53
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Свитолина заявилась в Австралии на три турнира, которые пройдут в январе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в 3 предварительных списка участников на турнирах в Австралии, который состоятся в январе 2022 года.
 
Турниры, на которые заявилась украинка:
 
3 января: WTA 500 (Аделаида)
10 января: WTA 500 (уточняется)
17 января: Открытый чемпионат Австралии
 
Отметим, что Свитолина завершила сезон на 15-й строчке мирового рейтинга.

Источник — Большой теннис Украины

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