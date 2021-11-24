Свитолина заявилась в Австралии на три турнира, которые пройдут в январе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в 3 предварительных списка участников на турнирах в Австралии, который состоятся в январе 2022 года.
Турниры, на которые заявилась украинка:
3 января: WTA 500 (Аделаида)
10 января: WTA 500 (уточняется)
17 января: Открытый чемпионат Австралии
Отметим, что Свитолина завершила сезон на 15-й строчке мирового рейтинга.
Источник — Большой теннис Украины
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