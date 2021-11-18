Рейтинг WTA. Мугуруса вернулась в топ-3, рекорды Контавейт и Бадосы

Барбора Крейчикова и Онс Жабер потеряли по несколько позиций

  • 18.11.2021 20:20
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Рейтинг WTA. Мугуруса вернулась в топ-3, рекорды Контавейт и Бадосы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт и Гарбинье Мугуруса

Женская теннисная ассоциации обновила рейтинг WTA после завершения Итогового турнира, который прошел в Гвадалахаре. Триумфаторка турнира испанка Гарбинье Мугуруса добавила две строчки и впервые с июля 2018-го вернулась в первую тройку мирового рейтинга.
 
Финалистка Анетт Контавейт добавила одну позицию и обновила личный рекорд. Также лучшим достижением может похвастаться еще одна испанка Паула Бадоса – восьмое место. Отметим, что 24-летняя теннисистка начинала год на 70-м месте.
 
Из первой десятки никто не вылетел, но Барбора Крейчикова и Онс Жабер по несколько позиций потеряли.

Топ-10 рейтинга WTA 


 
Что касается украинок, то все наши представительницы в топ-100 сохранили свои позиции. Леся Цуренко потихоньку подбирается к сотне, у остальных также больше в плюс. Наконец-то начинают возвращаться результаты у Дарьи Лопатецкой, но за время спада она потеряла очень много.

Украинки в рейтинге WTA  


Источник — Sport.ua

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