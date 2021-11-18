Рейтинг WTA. Мугуруса вернулась в топ-3, рекорды Контавейт и Бадосы

Женская теннисная ассоциации обновила рейтинг WTA после завершения Итогового турнира, который прошел в Гвадалахаре. Триумфаторка турнира испанка Гарбинье Мугуруса добавила две строчки и впервые с июля 2018-го вернулась в первую тройку мирового рейтинга.



Финалистка Анетт Контавейт добавила одну позицию и обновила личный рекорд. Также лучшим достижением может похвастаться еще одна испанка Паула Бадоса – восьмое место. Отметим, что 24-летняя теннисистка начинала год на 70-м месте.



Из первой десятки никто не вылетел, но Барбора Крейчикова и Онс Жабер по несколько позиций потеряли.

Топ-10 рейтинга WTA





Что касается украинок, то все наши представительницы в топ-100 сохранили свои позиции. Леся Цуренко потихоньку подбирается к сотне, у остальных также больше в плюс. Наконец-то начинают возвращаться результаты у Дарьи Лопатецкой, но за время спада она потеряла очень много.

Украинки в рейтинге WTA



