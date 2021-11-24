Олег МАТВЕЕВ: «Приснилось, что Шахтер победит Интер»

Специалист – о предстоящем матче «горняков» в Лиге чемпионов

  • 24.11.2021 12:30
  • 979 просмотров
  • 11 комментариев
Олег МАТВЕЕВ: «Приснилось, что Шахтер победит Интер»
© ФК Шахтер Донецк

Экс-игрок «Шахтера» Олег Mатвеев рассказал, что может помочь «горнякам» взять верх над миланским «Интером» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Мне приснилось, что «Шахтер» сегодня победит «Интер» (1:0). Посмотрим, был ли это вещий сон. «Горняки» оказались в очень сложном турнирном положении, пан или пропал, поскольку устраивает только победа, которая еще сохранит шансы на попадание в еврокубковую весну. «Шахтеру» в Италии придется рисковать, нагнетать темп в поисках коротких путей к воротам хозяев.

Конечно, обидно, что в этот сложный момент «горнякам» не смогут помочь Алан Патрик и Исмаили, но, надеюсь, что им найдут равноценную замену. На мой взгляд, очень много будет зависеть от того, кто будет доминировать в опорной зоне и надежности обороны. Этот поединок, действительно, будет для «Шахтера» как финальный».

Напомним, что матч «Интер» – «Шахтер» начнется 24 ноября в 19:45.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Милчел Авек
    Милчел Авек, 24.11.2021 12:43
    +10
    Еще снилось, что обои клеил. Проснулся, а руки все в клею...
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 24.11.2021 12:32
    +7
    Менше пити потрібно перед сном
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    barsch.
    barsch., 24.11.2021 12:54
    +5
    Спи дальше...
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 24.11.2021 13:19
    +4
    Шахтер может выиграть у Интера только во сне
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    Persian
    online
    Persian, 24.11.2021 12:41
    +3
    В Шахтере помоему все сказочники
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    Spectra
    Spectra, 24.11.2021 13:30
    +2
    Во сне может произойди все что угодно, но в реальности все по другому
    Ссылка
    zac1310
    zac1310, 24.11.2021 14:16
    0
    конечно, Интер априори сильнее, но... "и небываемое сбывается" иногда. как-то так...
    Ссылка
    zac1310
    zac1310, 24.11.2021 14:15
    0
    Spectra, 24.11.2021 13:30
    Во сне может произойди все что угодно, но в реальности все по другому
    ...или не по-другому
    Вспомним прошлый год, обе игры с Реалом... да и с Интером тем же, в группе
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    zac1310
    zac1310, 24.11.2021 14:13
    0
    SportsMan, 24.11.2021 13:19
    Шахтер может выиграть у Интера только во сне
    НУ, сегодня в этом убедимся. Или не убедимся. Но это в любом случае не повод крыть чем не попадя бывшего игрока шахты, которому приснилась победа его команды. Вам, динамикам, тоже много че казалось и снилось, и не всё сбылось, и чё?
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    Vitason
    Vitason, 24.11.2021 12:49
    0
    Маразм и что дальше?
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    zac1310
    zac1310, 24.11.2021 13:14
    -1
    Вот хочется спросить у коммммммммментаторов - а что плохого в таких словах, снах, прогнозах? Хочется, чтоб его команда победила, и что, в этом что-то нехорошее, постыдное?
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