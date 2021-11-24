Олег МАТВЕЕВ: «Приснилось, что Шахтер победит Интер»

Экс-игрок «Шахтера» Олег Mатвеев рассказал, что может помочь «горнякам» взять верх над миланским «Интером» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Мне приснилось, что «Шахтер» сегодня победит «Интер» (1:0). Посмотрим, был ли это вещий сон. «Горняки» оказались в очень сложном турнирном положении, пан или пропал, поскольку устраивает только победа, которая еще сохранит шансы на попадание в еврокубковую весну. «Шахтеру» в Италии придется рисковать, нагнетать темп в поисках коротких путей к воротам хозяев.

Конечно, обидно, что в этот сложный момент «горнякам» не смогут помочь Алан Патрик и Исмаили, но, надеюсь, что им найдут равноценную замену. На мой взгляд, очень много будет зависеть от того, кто будет доминировать в опорной зоне и надежности обороны. Этот поединок, действительно, будет для «Шахтера» как финальный».

Напомним, что матч «Интер» – «Шахтер» начнется 24 ноября в 19:45.