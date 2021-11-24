Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Даже после таких поражений мы станем сильнее»

Наставник «Ювентуса» – о фиаско в Лондоне

  • 24.11.2021 12:09
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Даже после таких поражений мы станем сильнее»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (0:4) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу - выход в 1/8 финала - мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.

В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сегодня делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее», - сказал Аллегри.

Источник — УЕФА

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