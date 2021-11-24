«Джокеры» украинских клубов забили 150-й мяч в еврокубках

Денис Гармаш стал автором 150-го гола «джокеров» украинских клубов в еврокубках. 87 мячей наши «резервисты» забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 55 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 5 - в Кубке кубков и 3 - в Кубке Интертото. 99 раз игроки, вышедшие на замену отличились дома, 50 - в гостях и 1 - на нейтральном поле.

Наибольшее количество голов забили «джокеры» «Динамо», «Шахтера» - по 44, «Днепра» - 18 и «Металлиста» - 10. А среди игроков, чаще других поражали ворота соперников Жуниор Мораес, Эдуарду - по 6 раз, Олег Гусев и Евгений Селезнев - по 5.

Юбилейные голы «джокеров» украинских клубов в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Автор гола Клуб Соперник Счет 1-й 27.09.1972 КЧ 1/16 Александр ДАМИН Динамо Сваровски-Ваккер (д) 2:0 50-й 11.08.2005 КУ КР2 Сергей КОРНИЛЕНКО Днепр Бананц (г) 4:2 100-й 30.08.2012 ЛЕ КР4 Никола КАЛИНИЧ Днепр Слован Лб (д) 4:2 150-й 23.11.2021 ЛЧ ГТ Денис ГАРМАШ Динамо Бавария (д) 1:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.