«Джокеры» украинских клубов забили 150-й мяч в еврокубках

Денис Гармаш стал автором 150-го гола «джокеров» украинских клубов в еврокубках. 87 мячей наши «резервисты» забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 55 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 5 - в Кубке кубков и 3 - в Кубке Интертото. 99 раз игроки, вышедшие на замену отличились дома, 50 - в гостях и 1 - на нейтральном поле.
Наибольшее количество голов забили «джокеры» «Динамо», «Шахтера» - по 44, «Днепра» - 18 и «Металлиста» - 10. А среди игроков, чаще других поражали ворота соперников Жуниор Мораес, Эдуарду - по 6 раз, Олег Гусев и Евгений Селезнев - по 5.
Юбилейные голы «джокеров» украинских клубов в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
27.09.1972
|
КЧ
|
1/16
|
Александр ДАМИН
|
Динамо
|
Сваровски-Ваккер (д)
|
2:0
|
50-й
|
11.08.2005
|
КУ
|
КР2
|
Сергей КОРНИЛЕНКО
|
Днепр
|
Бананц (г)
|
4:2
|
100-й
|
30.08.2012
|
ЛЕ
|
КР4
|
Никола КАЛИНИЧ
|
Днепр
|
Слован Лб (д)
|
4:2
|
150-й
|
23.11.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
Бавария (д)
|
1:2
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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