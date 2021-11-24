«Джокеры» украинских клубов забили 150-й мяч в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Денис Гармаш

  • 24.11.2021 11:51
  • 179 просмотров
  • 0 комментариев
«Джокеры» украинских клубов забили 150-й мяч в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine

Денис Гармаш стал автором 150-го гола «джокеров» украинских клубов в еврокубках. 87 мячей наши «резервисты» забили в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 55 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 5 - в Кубке кубков и 3 - в Кубке Интертото. 99 раз игроки, вышедшие на замену отличились дома, 50 - в гостях и 1 - на нейтральном поле.

Наибольшее количество голов забили «джокеры» «Динамо», «Шахтера» - по 44, «Днепра» - 18 и «Металлиста» - 10. А среди игроков, чаще других поражали ворота соперников Жуниор Мораес, Эдуарду - по 6 раз, Олег Гусев и Евгений Селезнев - по 5.

Юбилейные голы «джокеров» украинских клубов в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Автор гола

Клуб

Соперник

Счет

1-й

27.09.1972

КЧ

1/16

Александр ДАМИН

Динамо

Сваровски-Ваккер (д)

2:0

50-й

11.08.2005

КУ

КР2

Сергей КОРНИЛЕНКО

Днепр

Бананц (г)

4:2

100-й

30.08.2012

ЛЕ

КР4

Никола КАЛИНИЧ

Днепр

Слован Лб (д)

4:2

150-й

23.11.2021

ЛЧ

ГТ

Денис ГАРМАШ

Динамо

Бавария (д)

1:2

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности