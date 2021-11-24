Де Дзерби прокомментировал слухи об интересе к нему из Италии

Тренер «Шахтера» ответил на провокационный вопрос журналистов

  • 24.11.2021 11:33
  • 1961 просмотр
  • 2 комментария
Де Дзерби прокомментировал слухи об интересе к нему из Италии
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Накануне поединка с «Интером» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов, главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, общаясь с прессой, прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны «Ромы» и «Фиорентины».

«В Италии говорят, что «Рома» и «Фиорентина» хотели меня? Ничего конкретного», - цитирует Де Дзерби firenzeviola.it.

Напомним, летом итальянец подписал 2-летний контракт с «Шахтером».

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Комментарии
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    __FunnyCat
    __FunnyCat, 24.11.2021 12:02
    +5
    Так это вопрос был от журналиста , или этот клоун сам вякнул что им кто то интересуется якобы , кроме его агента ?
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 24.11.2021 11:42
    +4
    Ходят слухи что им интересуется психбольница на окраине Рима
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