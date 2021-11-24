Де Дзерби прокомментировал слухи об интересе к нему из Италии

Накануне поединка с «Интером» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов, главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, общаясь с прессой, прокомментировал информацию об интересе к его персоне со стороны «Ромы» и «Фиорентины».

«В Италии говорят, что «Рома» и «Фиорентина» хотели меня? Ничего конкретного», - цитирует Де Дзерби firenzeviola.it.

Напомним, летом итальянец подписал 2-летний контракт с «Шахтером».