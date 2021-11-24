МАРЛОН: «Четвертое место Шахтера в группе Лиги чемпионов будет провалом»

Бразильский защитник верит, что «горнякам» удастся обыграть «Интер» и «Шериф»

  • 24.11.2021 11:22
  • 1147 просмотров
  • 12 комментариев
МАРЛОН: «Четвертое место Шахтера в группе Лиги чемпионов будет провалом»
© ФК Шахтер. Марлон

Центральный защитник «Шахтера» Марлон, отыгравший ранее несколько сезонов в Италии, поделился мнением с тамошней прессой о предстоящем поединке «горняков» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов против «Интера».

- Я провел в «Сассуоло» три года, и мы установили рекорд по очкам, вписав свои имена в историю клуба. Возвращение в Италию – это особенное чувство для меня, потому что эта страна важна в моей личной жизни и карьере. Здесь у меня родились двое детей. Я многому научился у итальянцев, потому что прожил с ними три напряженных года. Италия всегда будет со мной, и я рад этому. Очень доволен вернуться в Италию.

- Что побудило вас принять предложение «Шахтера» и поехать в Киев за Де Дзерби?
- Для меня это был большой вызов. Я нахожусь в амбициозном клубе. Мне не хватало ощущения, что я могу что-то выиграть, например, чемпионат или сыграть в Лиге чемпионов. «Шахтер» дал мне это, к тому же с большой уверенностью. Украина приняла меня хорошо, и я чувствую себя отлично. Надеюсь вписать свое имя в историю «Шахтера». Это отличная команда, которая борется за чемпионство и в Лиге чемпионов, она может удивить многих.

- Вы были удивлены, узнав, что интерес «Шахтера» материализуется?
- Да, я был удивлен, хотя мистер Де Дзерби уже говорил мне, что хочет взять меня с собой. Я был спокоен, потому что он уже говорил мне об этом. Потом это произошло. Я очень счастлив, потому что мне действительно нравится работать с ним. Мне нравится его образ жизни и его представления о футболе. Думаю, это идеально соответствует моему профилю как игрока. Игра в «Шахтере» и общение с Де Дзерби – источник большой гордости для меня.

- Не могли бы вы рассказать о футбольной философии Де Дзерби с точки зрения одного из его футболистов?
- Мое восприятие очень позитивное, это футбол, который приносит удовольствие. Вы всегда владеете мячом, что, безусловно, предусматривает победу в матче. Философия Де Дзерби… Он хочет развлекать зрителей и футболистов.

- Вы единственный, кто переехал с ним из «Сассуоло» в «Шахтер»: насколько важна ваша фигура в раздевалке?
- Конечно, у меня важная роль. Но у «Шахтера» уже были важные футболисты, хорошо понимающие футбол. Так что я разделяю с ними эту роль. У меня много обязанностей, потому что я уже работал с ним, и сейчас помогаю партнерам по команде лучше понять его игру. Думаю, нам удастся достичь желаемого уровня. Ребята очень умны и сразу понимают, что просит тренер. Я важен в раздевалке, но не менее важны те, кто был здесь дольше и знает философию и идеи клуба.

- Де Дзерби заявил на пресс-конференции: «Мы не оставим мяч даже «Реалу». В итоге вы проиграли 0:5 и 1:2. Может ли желание навязывать свой футбол, даже против более сильных соперников, быть отрицательной стороной этой философии?
- Наша манера игры всегда должна быть одинаковой. Мы никогда не должны менять идеи, независимо от соперника. Конечно, мы должны уважать того, кто нам противостоит, но не должны меняться. Главная характеристика тренера и «Шахтера» - это игра. Мы играем в футбол. Бывают поражения, победы и ничьи, но мы должны иметь идею и продолжать свой путь. У нас должно быть такое же отношение к делу как в чемпионате Украины, так и в Лиге чемпионов. «Шахтер» должен оставаться самим собой.

- Можно ли будет говорить о провале в случае вылета из Лиги чемпионов с четвертого места в группе?
- Да, с моей точки зрения, это определенно будет провалом. В «Шахтере» мы всегда ставим перед собой высокие задачи. Это будет сложный результат для восприятия, но у нас все еще есть шансы на квалификацию, и мы надеемся на успех. Хотим выиграть эти две игры.

- Чем вы объясните присутствие в «Шахтере» такого большого количества бразильских футболистов?
- Я также не совсем это понимаю (смеется). Это меня радует, потому что бразильцев много, и многие из них оставили свой след. Они открыли свои двери для нас, и я надесь, что также смогу сделать это вместе с другими бразильцами. У меня прекрасное ощущение, так как я одеваю футболку, которую раньше носили такие игроки, как Виллиан и Дуглас Коста.

- Вы смотрели матч «Интер» - «Наполи»?
- Я не смотрю много матчей. Мне нравится изучать то, что мы делаем, интерпретировать и хорошо исполнять свою работу. Я видел основные моменты и видел, что «Интер» выиграл со счетом 3:2.

- Как вы оцениваете счет 0:0 в первом матче? Стакан наполовину полон или наполовину пуст?
- Наполовину пуст, потому что у нас были шансы выиграть тот матч. Если бы нам удалось быть более внимательными к деталям, думаю, мы бы выиграли. Но это футбол, и мы не должны оставлять места для сожалений. Конечно, есть некоторые сожаления по поводу матча против «Реала» (1:2), и против «Шерифа», но нам нужно смотреть вперед.

Источник — Goal.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.11.2021 11:41
    +3
    New Zealander, 24.11.2021 11:26
    Треба усього лише дві перемоги і ми в ЛЧ. Хто б міг подумати, що Шахта вже вчетвертий рік поспіль до останнього зберігатиме шанси на вихід із групи. Фантастика. Дякуємо за надію
    А так же Веру и Любовь
    Ужгородский казанова
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.11.2021 12:22
    +2
    Denmark1107, 24.11.2021 12:11
    а що не так Людина Написала, а, воркотун-дЄятЄль? Дві перемоги, з урахуванням двох поразок Інтернаціонале, саме і виведуть ШахтАр до 1/8-ї ЛЧ.
    Я Дал прогноз на Интер Шахтер . Минимальная победа ШД, можешь проверить. Значит где-то верю в вашу победу. Так что не наезжай. Просто эта людина много пишет в жанре фантастика вот я и подстебнул его. Не более
    Ссылка
    Zhorik678
    online
    Zhorik678, 24.11.2021 11:45
    +2
    не надо смешить людей всё было просрано ещё в первой игре и получается что дурак мыслями богатеет
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.11.2021 11:44
    +2
    __FunnyCat, 24.11.2021 11:43
    в следующем туре ЛЧ
    Закарпатlo&h:
    Треба усього лише поступитися Шерифу і ми в УПЛ. Хто б міг подумати, що Шахта вже вчетвертий рік поспіль до останнього зберігатиме шанси на вихід із групи. Фантастика. Дякуємо за надію
    Ссылка
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 24.11.2021 11:43
    +2
    New Zealander, 24.11.2021 11:26
    Треба усього лише дві перемоги і ми в ЛЧ. Хто б міг подумати, що Шахта вже вчетвертий рік поспіль до останнього зберігатиме шанси на вихід із групи. Фантастика. Дякуємо за надію
    в следующем туре ЛЧ
    Закарпатlo&h:
    Треба усього лише поступитися Шерифу і ми в УПЛ. Хто б міг подумати, що Шахта вже вчетвертий рік поспіль до останнього зберігатиме шанси на вихід із групи. Фантастика. Дякуємо за надію
    Ссылка
    Sauron
    online
    Sauron, 24.11.2021 11:46 (изменен)
    +1
    Конечно, будет!
    Имея Шериф в группе, полным фиаско можно назвать любое кол-во очков меньше 6.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 24.11.2021 12:47
    0
    Sauron, 24.11.2021 11:46
    Конечно, будет!
    Имея Шериф в группе, полным фиаско можно назвать любое кол-во очков меньше 6.
    Реал тоже так думал перед игрой с Шерифом. Шериф выше классом чем ДК так как Шериф доказал что умеет отбирать очки от топчиков по сравнению с ДК
    Ссылка
    Denmark1107
    Denmark1107, 24.11.2021 12:11
    -1
    Алексей Голяченко, 24.11.2021 11:41
    А так же Веру и Любовь
    Ужгородский казанова
    а що не так Людина Написала, а, воркотун-дЄятЄль? Дві перемоги, з урахуванням двох поразок Інтернаціонале, саме і виведуть ШахтАр до 1/8-ї ЛЧ.
    Ссылка
    Barack
    Barack, 24.11.2021 12:12
    -2
    Боты дырявые набежали ваша помойка вчера уже отыграла. Бьёт рекорды
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 24.11.2021 11:58
    -2
    Sauron, 24.11.2021 11:46
    Конечно, будет!
    Имея Шериф в группе, полным фиаско можно назвать любое кол-во очков меньше 6.
    Ну Реал уже точно не наберёт больше 3 очков в двух матчах с Шерифом. Что на этот счёт ты будешь кукарекать? Нет что бы поддержать украинский клуб, ради коеффициента своей же страны.
    В очередной раз убеждаюсь, на сколько же мерзкая и токсичная аудитория на спирт.юа
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
    Dfs2262ar, 24.11.2021 11:55 (изменен)
    -3
    Марлон! Полный провал в шахтере - это ты!!! Такая бездарность! Пацаны в академии лучше тебя играют!
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 24.11.2021 11:26
    -12
    Треба усього лише дві перемоги і ми в ЛЧ. Хто б міг подумати, що Шахта вже вчетвертий рік поспіль до останнього зберігатиме шанси на вихід із групи. Фантастика. Дякуємо за надію
    Ссылка
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