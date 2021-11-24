МАРЛОН: «Четвертое место Шахтера в группе Лиги чемпионов будет провалом»

Центральный защитник «Шахтера» Марлон, отыгравший ранее несколько сезонов в Италии, поделился мнением с тамошней прессой о предстоящем поединке «горняков» в пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов против «Интера».

- Я провел в «Сассуоло» три года, и мы установили рекорд по очкам, вписав свои имена в историю клуба. Возвращение в Италию – это особенное чувство для меня, потому что эта страна важна в моей личной жизни и карьере. Здесь у меня родились двое детей. Я многому научился у итальянцев, потому что прожил с ними три напряженных года. Италия всегда будет со мной, и я рад этому. Очень доволен вернуться в Италию.

- Что побудило вас принять предложение «Шахтера» и поехать в Киев за Де Дзерби?

- Для меня это был большой вызов. Я нахожусь в амбициозном клубе. Мне не хватало ощущения, что я могу что-то выиграть, например, чемпионат или сыграть в Лиге чемпионов. «Шахтер» дал мне это, к тому же с большой уверенностью. Украина приняла меня хорошо, и я чувствую себя отлично. Надеюсь вписать свое имя в историю «Шахтера». Это отличная команда, которая борется за чемпионство и в Лиге чемпионов, она может удивить многих.

- Вы были удивлены, узнав, что интерес «Шахтера» материализуется?

- Да, я был удивлен, хотя мистер Де Дзерби уже говорил мне, что хочет взять меня с собой. Я был спокоен, потому что он уже говорил мне об этом. Потом это произошло. Я очень счастлив, потому что мне действительно нравится работать с ним. Мне нравится его образ жизни и его представления о футболе. Думаю, это идеально соответствует моему профилю как игрока. Игра в «Шахтере» и общение с Де Дзерби – источник большой гордости для меня.

- Не могли бы вы рассказать о футбольной философии Де Дзерби с точки зрения одного из его футболистов?

- Мое восприятие очень позитивное, это футбол, который приносит удовольствие. Вы всегда владеете мячом, что, безусловно, предусматривает победу в матче. Философия Де Дзерби… Он хочет развлекать зрителей и футболистов.

- Вы единственный, кто переехал с ним из «Сассуоло» в «Шахтер»: насколько важна ваша фигура в раздевалке?

- Конечно, у меня важная роль. Но у «Шахтера» уже были важные футболисты, хорошо понимающие футбол. Так что я разделяю с ними эту роль. У меня много обязанностей, потому что я уже работал с ним, и сейчас помогаю партнерам по команде лучше понять его игру. Думаю, нам удастся достичь желаемого уровня. Ребята очень умны и сразу понимают, что просит тренер. Я важен в раздевалке, но не менее важны те, кто был здесь дольше и знает философию и идеи клуба.

- Де Дзерби заявил на пресс-конференции: «Мы не оставим мяч даже «Реалу». В итоге вы проиграли 0:5 и 1:2. Может ли желание навязывать свой футбол, даже против более сильных соперников, быть отрицательной стороной этой философии?

- Наша манера игры всегда должна быть одинаковой. Мы никогда не должны менять идеи, независимо от соперника. Конечно, мы должны уважать того, кто нам противостоит, но не должны меняться. Главная характеристика тренера и «Шахтера» - это игра. Мы играем в футбол. Бывают поражения, победы и ничьи, но мы должны иметь идею и продолжать свой путь. У нас должно быть такое же отношение к делу как в чемпионате Украины, так и в Лиге чемпионов. «Шахтер» должен оставаться самим собой.

- Можно ли будет говорить о провале в случае вылета из Лиги чемпионов с четвертого места в группе?

- Да, с моей точки зрения, это определенно будет провалом. В «Шахтере» мы всегда ставим перед собой высокие задачи. Это будет сложный результат для восприятия, но у нас все еще есть шансы на квалификацию, и мы надеемся на успех. Хотим выиграть эти две игры.

- Чем вы объясните присутствие в «Шахтере» такого большого количества бразильских футболистов?

- Я также не совсем это понимаю (смеется). Это меня радует, потому что бразильцев много, и многие из них оставили свой след. Они открыли свои двери для нас, и я надесь, что также смогу сделать это вместе с другими бразильцами. У меня прекрасное ощущение, так как я одеваю футболку, которую раньше носили такие игроки, как Виллиан и Дуглас Коста.

- Вы смотрели матч «Интер» - «Наполи»?

- Я не смотрю много матчей. Мне нравится изучать то, что мы делаем, интерпретировать и хорошо исполнять свою работу. Я видел основные моменты и видел, что «Интер» выиграл со счетом 3:2.

- Как вы оцениваете счет 0:0 в первом матче? Стакан наполовину полон или наполовину пуст?

- Наполовину пуст, потому что у нас были шансы выиграть тот матч. Если бы нам удалось быть более внимательными к деталям, думаю, мы бы выиграли. Но это футбол, и мы не должны оставлять места для сожалений. Конечно, есть некоторые сожаления по поводу матча против «Реала» (1:2), и против «Шерифа», но нам нужно смотреть вперед.