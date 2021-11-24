Год условно. Бензема признан виновным по делу о шантаже Вальбуэна

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна. Игрок сборной Франции приговорен к году лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.
Следствие посчитало, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнера по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали видеозапись интимного содержания с участием самого Вальбуена.
Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема не вызывался в национальную сборную еще пять лет и пропустил победный чемпионат мира в 2018 году.
Матье Вальбуэна и Карим Бензема: футбольный секс-скандал века
Источник — RMC Sport
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