Год условно. Бензема признан виновным по делу о шантаже Вальбуэна

Также футболист должен заплатить штраф в размере 75 тысяч евро

  • 24.11.2021 11:55
  • 1402 просмотра
  • 1 комментарий
Год условно. Бензема признан виновным по делу о шантаже Вальбуэна
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна. Игрок сборной Франции приговорен к году лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.
 
Следствие посчитало, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнера по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали видеозапись интимного содержания с участием самого Вальбуена.
 
Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема не вызывался в национальную сборную еще пять лет и пропустил победный чемпионат мира в 2018 году.

Матье Вальбуэна и Карим Бензема: футбольный секс-скандал века

Источник — RMC Sport

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    umnuy2, 24.11.2021 12:28
    +2
    вальбуена лох-всю карьеру под откос а бензема заплатил трёхдневную зарплату ну и в сборной не играл 5 лет как и сам вальбуена
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности