Год условно. Бензема признан виновным по делу о шантаже Вальбуэна

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема признан виновным по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна. Игрок сборной Франции приговорен к году лишения свободы условно и штрафу в размере 75 тысяч евро.



Следствие посчитало, что Бензема в 2015 году действовал как посредник и подстрекал партнера по сборной Франции заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали видеозапись интимного содержания с участием самого Вальбуена.



Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема не вызывался в национальную сборную еще пять лет и пропустил победный чемпионат мира в 2018 году.

Матье Вальбуэна и Карим Бензема: футбольный секс-скандал века