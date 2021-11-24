Денис Гармаш прервал сразу три «рекордные» серии Динамо

«Динамо» не забивало в еврокубках 616 минут

  • 24.11.2021 11:16
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Денис Гармаш прервал сразу три «рекордные» серии Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Денис Гармаш, став автором первого забитого мяча «Динамо» в нынешней Лиге чемпионов, прервал сразу три «рекордные» безголевые серии киевлян: общую и домашнюю в еврокубках - соответственно на 616-й и 367-й минутах, а также общую в чемпионской Лиге - на 459-й. Последний раз динамовцы забивали соперникам 25 февраля 2021 года - 1:0 в гостях с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а дома - неделей ранее - 1:1 с тем же «Брюгге».

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В Лиге чемпионов до матча с «Баварией» бело-синие последний раз праздновали взятие ворот соперников 8 декабря 2020-го - 1:0 с «Ференцварошем». К слову, Гармаш на 429-й минуте прервал и безголевую серию украинских клубов в баталиях с коллективами из Германии, которым наши команды не забивали с 5 августа 2020 года, когда «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы разгромил в родных стенах «Вольфсбург» - 3:0.

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

616’

Динамо

25.02.2021

Брюгге (г)

1:0

23.11.2021

Бавария (д)

1:2

451’

Днепр

06.11.1985

ПСВ (д)

1:0

07.09.1988

Бордо (г)

1:1

416’

Карпаты

16.09.2010

Боруссия Д (д)

3:4

15.12.2010

ПСЖ (д)

1:1

391’*

Черноморец

12.12.2013

ПСВ (г)

1:0

 

 

 

387’

Динамо

11.12.1991

Спарта (г)

1:2

15.04.1992

Спарта (д)

1:0

376’

Днепр

20.08.2014

Хайдук (д)

2:1

06.11.2014

Карабах (г)

2:1

374’

Шахтер

21.10.2020

Реал (г)

3:2

01.12.2020

Реал (д)

2:0

367’

Металлист

01.12.2010

Дебрецен (д)

2:1

25.08.2011

Сошо (г)

4:0

361’

Шахтер

25.08.2015

Рапид В (д)

2:2

03.11.2015

Мальме (д)

4:0

352’

Заря

19.10.2017

Герта (д)

2:1

09.08.2018

Брага (д)

1:1

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

459’

Динамо

08.12.2020

Ференцварош (д)

1:0

23.11.2021

Бавария (д)

1:2

387’

Динамо

11.12.1991

Спарта (г)

1:2

15.04.1992

Спарта (д)

1:0

374’

Шахтер

21.10.2020

Реал (г)

3:2

01.12.2020

Реал (д)

2:0

370’*

Днепр

01.11.1989

Сваровски (г)

2:2

 

 

 

361’

Шахтер

25.08.2015

Рапид В (д)

2:2

03.11.2015

Мальме (д)

4:0

334’

Шахтер

10.12.2014

Порту (г)

1:1

05.08.2015

Фенербахче (д)

3:0

314’

Шахтер

25.08.2021

Монако (д)

2:2

03.11.2021

Реал (г)

1:2

303’

Динамо

28.09.2016

Бешиктащ (г)

1:1

06.12.2016

Бешиктащ (д)

6:0

* серия не закончена.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

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