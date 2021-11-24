Денис Гармаш прервал сразу три «рекордные» серии Динамо

Денис Гармаш, став автором первого забитого мяча «Динамо» в нынешней Лиге чемпионов, прервал сразу три «рекордные» безголевые серии киевлян: общую и домашнюю в еврокубках - соответственно на 616-й и 367-й минутах, а также общую в чемпионской Лиге - на 459-й. Последний раз динамовцы забивали соперникам 25 февраля 2021 года - 1:0 в гостях с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а дома - неделей ранее - 1:1 с тем же «Брюгге».

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В Лиге чемпионов до матча с «Баварией» бело-синие последний раз праздновали взятие ворот соперников 8 декабря 2020-го - 1:0 с «Ференцварошем». К слову, Гармаш на 429-й минуте прервал и безголевую серию украинских клубов в баталиях с коллективами из Германии, которым наши команды не забивали с 5 августа 2020 года, когда «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы разгромил в родных стенах «Вольфсбург» - 3:0.

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 616’ Динамо 25.02.2021 Брюгге (г) 1:0 23.11.2021 Бавария (д) 1:2 451’ Днепр 06.11.1985 ПСВ (д) 1:0 07.09.1988 Бордо (г) 1:1 416’ Карпаты 16.09.2010 Боруссия Д (д) 3:4 15.12.2010 ПСЖ (д) 1:1 391’* Черноморец 12.12.2013 ПСВ (г) 1:0 387’ Динамо 11.12.1991 Спарта (г) 1:2 15.04.1992 Спарта (д) 1:0 376’ Днепр 20.08.2014 Хайдук (д) 2:1 06.11.2014 Карабах (г) 2:1 374’ Шахтер 21.10.2020 Реал (г) 3:2 01.12.2020 Реал (д) 2:0 367’ Металлист 01.12.2010 Дебрецен (д) 2:1 25.08.2011 Сошо (г) 4:0 361’ Шахтер 25.08.2015 Рапид В (д) 2:2 03.11.2015 Мальме (д) 4:0 352’ Заря 19.10.2017 Герта (д) 2:1 09.08.2018 Брага (д) 1:1

Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в Лиге чемпионов

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 459’ Динамо 08.12.2020 Ференцварош (д) 1:0 23.11.2021 Бавария (д) 1:2 387’ Динамо 11.12.1991 Спарта (г) 1:2 15.04.1992 Спарта (д) 1:0 374’ Шахтер 21.10.2020 Реал (г) 3:2 01.12.2020 Реал (д) 2:0 370’* Днепр 01.11.1989 Сваровски (г) 2:2 361’ Шахтер 25.08.2015 Рапид В (д) 2:2 03.11.2015 Мальме (д) 4:0 334’ Шахтер 10.12.2014 Порту (г) 1:1 05.08.2015 Фенербахче (д) 3:0 314’ Шахтер 25.08.2021 Монако (д) 2:2 03.11.2021 Реал (г) 1:2 303’ Динамо 28.09.2016 Бешиктащ (г) 1:1 06.12.2016 Бешиктащ (д) 6:0

* серия не закончена.