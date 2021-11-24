Денис Гармаш прервал сразу три «рекордные» серии Динамо

Денис Гармаш, став автором первого забитого мяча «Динамо» в нынешней Лиге чемпионов, прервал сразу три «рекордные» безголевые серии киевлян: общую и домашнюю в еврокубках - соответственно на 616-й и 367-й минутах, а также общую в чемпионской Лиге - на 459-й. Последний раз динамовцы забивали соперникам 25 февраля 2021 года - 1:0 в гостях с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а дома - неделей ранее - 1:1 с тем же «Брюгге».
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В Лиге чемпионов до матча с «Баварией» бело-синие последний раз праздновали взятие ворот соперников 8 декабря 2020-го - 1:0 с «Ференцварошем». К слову, Гармаш на 429-й минуте прервал и безголевую серию украинских клубов в баталиях с коллективами из Германии, которым наши команды не забивали с 5 августа 2020 года, когда «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы разгромил в родных стенах «Вольфсбург» - 3:0.
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
616’
|
Динамо
|
25.02.2021
|
Брюгге (г)
|
1:0
|
23.11.2021
|
Бавария (д)
|
1:2
|
451’
|
Днепр
|
06.11.1985
|
ПСВ (д)
|
1:0
|
07.09.1988
|
Бордо (г)
|
1:1
|
416’
|
Карпаты
|
16.09.2010
|
Боруссия Д (д)
|
3:4
|
15.12.2010
|
ПСЖ (д)
|
1:1
|
391’*
|
Черноморец
|
12.12.2013
|
ПСВ (г)
|
1:0
|
|
|
|
387’
|
Динамо
|
11.12.1991
|
Спарта (г)
|
1:2
|
15.04.1992
|
Спарта (д)
|
1:0
|
376’
|
Днепр
|
20.08.2014
|
Хайдук (д)
|
2:1
|
06.11.2014
|
Карабах (г)
|
2:1
|
374’
|
Шахтер
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
01.12.2020
|
Реал (д)
|
2:0
|
367’
|
Металлист
|
01.12.2010
|
Дебрецен (д)
|
2:1
|
25.08.2011
|
Сошо (г)
|
4:0
|
361’
|
Шахтер
|
25.08.2015
|
Рапид В (д)
|
2:2
|
03.11.2015
|
Мальме (д)
|
4:0
|
352’
|
Заря
|
19.10.2017
|
Герта (д)
|
2:1
|
09.08.2018
|
Брага (д)
|
1:1
Самые продолжительные безголевые серии украинских клубов в Лиге чемпионов
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
459’
|
Динамо
|
08.12.2020
|
Ференцварош (д)
|
1:0
|
23.11.2021
|
Бавария (д)
|
1:2
|
387’
|
Динамо
|
11.12.1991
|
Спарта (г)
|
1:2
|
15.04.1992
|
Спарта (д)
|
1:0
|
374’
|
Шахтер
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
01.12.2020
|
Реал (д)
|
2:0
|
370’*
|
Днепр
|
01.11.1989
|
Сваровски (г)
|
2:2
|
|
|
|
361’
|
Шахтер
|
25.08.2015
|
Рапид В (д)
|
2:2
|
03.11.2015
|
Мальме (д)
|
4:0
|
334’
|
Шахтер
|
10.12.2014
|
Порту (г)
|
1:1
|
05.08.2015
|
Фенербахче (д)
|
3:0
|
314’
|
Шахтер
|
25.08.2021
|
Монако (д)
|
2:2
|
03.11.2021
|
Реал (г)
|
1:2
|
303’
|
Динамо
|
28.09.2016
|
Бешиктащ (г)
|
1:1
|
06.12.2016
|
Бешиктащ (д)
|
6:0
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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