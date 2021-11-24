Динамо не побеждает в еврокубках 7 матчей подряд. Это антирекорд клуба

Общая безвыигрышная серия киевлян в еврокубках достигла 7 матчей, а домашняя - 5

  • 24.11.2021 10:43
  • 307 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо не побеждает в еврокубках 7 матчей подряд. Это антирекорд клуба
© ФК Динамо

«Динамо», уступив в родных стенах «Баварии», продлило свою общую безвыигрышную серию в еврокубках до 7 матчей (1 ничья и 6 поражений), повторив тем самым клубный антирекорд 15-летней давности, а домашнюю - до 5 (2 ничьи и 3 поражения), установив новое личное «достижение».

Последний раз динамовцы праздновали викторию 25 февраля 2021 года - 1:0 в гостях с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а на своем поле - 8 декабря 2020-го -1:0 с «Ференцварошем» в групповом турнире Лиги чемпионов.

К слову, среди украинских команд более продолжительные общие серии без побед имели только «Заря», «Карпаты» и «Александрия», а домашние - только «Шахтер».

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

9 (=2-7)

Заря

20.08.2015

Легия

0:1 (д)

28.09.2017

Атлетик

1:0 (г)

8 (=3-5)

Карпаты

19.08.2010

Галатасарай

2:2 (г)

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0 (д)

8* (=4-4)

Александрия

17.08.2017

БАТЭ

1:1 (г)

 

 

 

7* (=1-6)

Динамо

11.03.2021

Вильярреал

0:2 (д)

 

 

 

7 (=2-5)

Шахтер

06.04.2011

Барселона

1:5 (г)

06.12.2011

АПОЭЛ

2:0 (г)

7 (=2-5)

Ворскла

15.09.2011

Копенгаген

0:1 (г)

06.08.2015

Жилина

3:1 (д)

7 (=3-4)

Динамо

23.08.2006

Фенербахче

2:2 (г)

15.08.2007

Сараево

1:0 (г)

7 (=3-4)

Динамо

24.02.2016

Манчестер Сити

1:3 (д)

06.12.2016

Бешикташ

6:0 (д)

7 (=3-4)

Заря

02.11.2017

Герта

0:2 (г)

25.07.2019

Будучност

3:1 (г)

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

7 (=4-3)

Шахтер

19.09.2018

Хоффенхайм

2:2

20.02.2020

Бенфика

2:1

5* (=0-5)

Ворскла

04.08.2016

Локомотив З

2:3

 

 

 

5 (=2-3)

Заря

20.08.2015

Легия

0:1

19.10.2017

Герта

2:1

5* (=2-3)

Динамо

11.03.2021

Брюгге

1:1

 

 

 

4 (=1-3)

Динамо

02.10.2007

Спортинг

1:2

27.08.2008

Спартак М

4:1

4 (=2-2)

Динамо

24.10.2000

ПСВ

0:1

30.10.2001

Боавишта

1:0

4 (=2-2)

Шахтер

12.04.2011

Барселона

0:1

19.09.2012

Норшелланн

2:0

4 (=2-2)

Карпаты

26.08.2010

Галатасарай

1:1

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0

4* (=2-2)

Александрия

24.08.2017

БАТЭ

1:2

 

 

 

4 (=3-1)

Шахтер

05.12.2012

Ювентус

0:1

27.11.2013

Реал Сосьедад

4:0

* серия не закончена.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Саша Яковенко
    Саша Яковенко, 24.11.2021 11:06
    0
    Мистер, мистер, где твоя улыбка полная задора и огня?
    Самая великая возможность, мистер, то....
    что мы скоро будем слышать подобные фразы от Суркиса и от футболистов:
    "Доверял, доверяю и буду доверять"
    "мы все тут бьёмся за Мистера"
    и т.д. и т.п.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности