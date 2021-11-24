Динамо не побеждает в еврокубках 7 матчей подряд. Это антирекорд клуба

«Динамо», уступив в родных стенах «Баварии», продлило свою общую безвыигрышную серию в еврокубках до 7 матчей (1 ничья и 6 поражений), повторив тем самым клубный антирекорд 15-летней давности, а домашнюю - до 5 (2 ничьи и 3 поражения), установив новое личное «достижение».
Последний раз динамовцы праздновали викторию 25 февраля 2021 года - 1:0 в гостях с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а на своем поле - 8 декабря 2020-го -1:0 с «Ференцварошем» в групповом турнире Лиги чемпионов.
К слову, среди украинских команд более продолжительные общие серии без побед имели только «Заря», «Карпаты» и «Александрия», а домашние - только «Шахтер».
Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
9 (=2-7)
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1 (д)
|
28.09.2017
|
Атлетик
|
1:0 (г)
|
8 (=3-5)
|
Карпаты
|
19.08.2010
|
Галатасарай
|
2:2 (г)
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0 (д)
|
8* (=4-4)
|
Александрия
|
17.08.2017
|
БАТЭ
|
1:1 (г)
|
|
|
|
7* (=1-6)
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Вильярреал
|
0:2 (д)
|
|
|
|
7 (=2-5)
|
Шахтер
|
06.04.2011
|
Барселона
|
1:5 (г)
|
06.12.2011
|
АПОЭЛ
|
2:0 (г)
|
7 (=2-5)
|
Ворскла
|
15.09.2011
|
Копенгаген
|
0:1 (г)
|
06.08.2015
|
Жилина
|
3:1 (д)
|
7 (=3-4)
|
Динамо
|
23.08.2006
|
Фенербахче
|
2:2 (г)
|
15.08.2007
|
Сараево
|
1:0 (г)
|
7 (=3-4)
|
Динамо
|
24.02.2016
|
Манчестер Сити
|
1:3 (д)
|
06.12.2016
|
Бешикташ
|
6:0 (д)
|
7 (=3-4)
|
Заря
|
02.11.2017
|
Герта
|
0:2 (г)
|
25.07.2019
|
Будучност
|
3:1 (г)
Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
7 (=4-3)
|
Шахтер
|
19.09.2018
|
Хоффенхайм
|
2:2
|
20.02.2020
|
Бенфика
|
2:1
|
5* (=0-5)
|
Ворскла
|
04.08.2016
|
Локомотив З
|
2:3
|
|
|
|
5 (=2-3)
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1
|
19.10.2017
|
Герта
|
2:1
|
5* (=2-3)
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Брюгге
|
1:1
|
|
|
|
4 (=1-3)
|
Динамо
|
02.10.2007
|
Спортинг
|
1:2
|
27.08.2008
|
Спартак М
|
4:1
|
4 (=2-2)
|
Динамо
|
24.10.2000
|
ПСВ
|
0:1
|
30.10.2001
|
Боавишта
|
1:0
|
4 (=2-2)
|
Шахтер
|
12.04.2011
|
Барселона
|
0:1
|
19.09.2012
|
Норшелланн
|
2:0
|
4 (=2-2)
|
Карпаты
|
26.08.2010
|
Галатасарай
|
1:1
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0
|
4* (=2-2)
|
Александрия
|
24.08.2017
|
БАТЭ
|
1:2
|
|
|
|
4 (=3-1)
|
Шахтер
|
05.12.2012
|
Ювентус
|
0:1
|
27.11.2013
|
Реал Сосьедад
|
4:0
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Самая великая возможность, мистер, то....
что мы скоро будем слышать подобные фразы от Суркиса и от футболистов:
"Доверял, доверяю и буду доверять"
"мы все тут бьёмся за Мистера"
и т.д. и т.п.
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