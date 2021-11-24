Динамо не побеждает в еврокубках 7 матчей подряд. Это антирекорд клуба

«Динамо», уступив в родных стенах «Баварии», продлило свою общую безвыигрышную серию в еврокубках до 7 матчей (1 ничья и 6 поражений), повторив тем самым клубный антирекорд 15-летней давности, а домашнюю - до 5 (2 ничьи и 3 поражения), установив новое личное «достижение».

Последний раз динамовцы праздновали викторию 25 февраля 2021 года - 1:0 в гостях с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы, а на своем поле - 8 декабря 2020-го -1:0 с «Ференцварошем» в групповом турнире Лиги чемпионов.

К слову, среди украинских команд более продолжительные общие серии без побед имели только «Заря», «Карпаты» и «Александрия», а домашние - только «Шахтер».

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 9 (=2-7) Заря 20.08.2015 Легия 0:1 (д) 28.09.2017 Атлетик 1:0 (г) 8 (=3-5) Карпаты 19.08.2010 Галатасарай 2:2 (г) 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 (д) 8* (=4-4) Александрия 17.08.2017 БАТЭ 1:1 (г) 7* (=1-6) Динамо 11.03.2021 Вильярреал 0:2 (д) 7 (=2-5) Шахтер 06.04.2011 Барселона 1:5 (г) 06.12.2011 АПОЭЛ 2:0 (г) 7 (=2-5) Ворскла 15.09.2011 Копенгаген 0:1 (г) 06.08.2015 Жилина 3:1 (д) 7 (=3-4) Динамо 23.08.2006 Фенербахче 2:2 (г) 15.08.2007 Сараево 1:0 (г) 7 (=3-4) Динамо 24.02.2016 Манчестер Сити 1:3 (д) 06.12.2016 Бешикташ 6:0 (д) 7 (=3-4) Заря 02.11.2017 Герта 0:2 (г) 25.07.2019 Будучност 3:1 (г)

Самые продолжительные домашние безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 7 (=4-3) Шахтер 19.09.2018 Хоффенхайм 2:2 20.02.2020 Бенфика 2:1 5* (=0-5) Ворскла 04.08.2016 Локомотив З 2:3 5 (=2-3) Заря 20.08.2015 Легия 0:1 19.10.2017 Герта 2:1 5* (=2-3) Динамо 11.03.2021 Брюгге 1:1 4 (=1-3) Динамо 02.10.2007 Спортинг 1:2 27.08.2008 Спартак М 4:1 4 (=2-2) Динамо 24.10.2000 ПСВ 0:1 30.10.2001 Боавишта 1:0 4 (=2-2) Шахтер 12.04.2011 Барселона 0:1 19.09.2012 Норшелланн 2:0 4 (=2-2) Карпаты 26.08.2010 Галатасарай 1:1 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 4* (=2-2) Александрия 24.08.2017 БАТЭ 1:2 4 (=3-1) Шахтер 05.12.2012 Ювентус 0:1 27.11.2013 Реал Сосьедад 4:0

* серия не закончена.