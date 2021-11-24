ВЕРНИДУБ: «Мы уже доказали, что Шериф – это имя в футболе»

Наставник «Шерифа» – о предстоящем матче с «Реалом»

  • 24.11.2021 11:08
  • 655 просмотров
  • 5 комментариев
ВЕРНИДУБ: «Мы уже доказали, что Шериф – это имя в футболе»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполя, однако мы уже смогли доказать, что «Шериф» - это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы.

Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы», - сказал Вернидуб.

Матч «Шериф» – «Реал» состоится в среду, 24 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.

Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.11.2021 11:43
    +1
    Юра Кротобой херни не скажет
    Ссылка
    lgpaladin
    online
    lgpaladin, 24.11.2021 11:39
    0
    "Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы"
    эх-эх, карма у Вернидуба видать такая, каждый год команду с 0 собирать
    Ссылка
    Саша Зардунов
    Саша Зардунов, 24.11.2021 11:33
    0
    Верни дуб
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 24.11.2021 11:20
    0
    Довели поки що лише те, що ви клуб-вискочка тіпа Апоеля. Везунчики. І де Апоель зараз? - точно шо не імя в футболі. Така доля спіткає і Шериф швидше за все.
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    New Zealander
    New Zealander, 24.11.2021 11:34
    -1
    New Zealander, 24.11.2021 11:20
    Довели поки що лише те, що ви клуб-вискочка тіпа Апоеля. Везунчики. І де Апоель зараз? - точно шо не імя в футболі. Така доля спіткає і Шериф швидше за все.
    Правда порівняння не дуже вдале бо Апоель тоді до четвертьфинала дійшов, а Шериф поки що навіть з групи не вийшов. Тому у Апоеля поки що імя в футболі значно вище стоїть
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