ВЕРНИДУБ: «Мы уже доказали, что Шериф – это имя в футболе»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполя, однако мы уже смогли доказать, что «Шериф» - это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы.

Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы», - сказал Вернидуб.

Матч «Шериф» – «Реал» состоится в среду, 24 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.