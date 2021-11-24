ВЕРНИДУБ: «Мы уже доказали, что Шериф – это имя в футболе»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
«Мы команда из маленького, но очень хорошего и уютного города Тирасполя, однако мы уже смогли доказать, что «Шериф» - это имя в футболе. Мы достойно играем на групповом этапе Лиги чемпионов, соперничаем с грандами, забиваем красивые голы.
Это на всю жизнь останется в моем сердце. Для ребят это огромный шанс помочь себе в карьере и в дальнейшем играть в больших командах Европы», - сказал Вернидуб.
Матч «Шериф» – «Реал» состоится в среду, 24 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
эх-эх, карма у Вернидуба видать такая, каждый год команду с 0 собирать
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.