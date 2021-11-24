У участника ATP Finals пропали часы за 200 тысяч евро, но полиция их нашла

У финалиста Итогового турнира ATP Даниила Медведева во время проведения турнира пропали часы. После матча за титул обнаружилось, что они исчезли из раздевалки российского теннисиста.



Позже полиция нашла часы и вернула спортсмену, сейчас ведется расследование. По информации источника, стоимость часов составляет 200 тысяч евро.



Отметим, что Медведев проиграл финал Александру Звереву из Германии. Турнир проводился в Турине.