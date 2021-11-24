У участника ATP Finals пропали часы за 200 тысяч евро, но полиция их нашла

Сразу после проигрыша в финале Даниила Медведева ждала еще одна неприятная новость

  • 24.11.2021 11:16
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У участника ATP Finals пропали часы за 200 тысяч евро, но полиция их нашла
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

У финалиста Итогового турнира ATP Даниила Медведева во время проведения турнира пропали часы. После матча за титул обнаружилось, что они исчезли из раздевалки российского теннисиста.
 
Позже полиция нашла часы и вернула спортсмену, сейчас ведется расследование. По информации источника, стоимость часов составляет 200 тысяч евро.
 
Отметим, что Медведев проиграл финал Александру Звереву из Германии. Турнир проводился в Турине.

Источник — La Stampa

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