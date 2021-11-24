Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Ничего говорить не буду. Здоровье? Вашими молитвами»

Форвард «Миная» - о предстоящем поединке против «Колоса»

  • 24.11.2021 11:08
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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Ничего говорить не буду. Здоровье? Вашими молитвами»
© ФК Минай. Евгений Селезнев

Перенесенный поединок 3-го тура против «Колоса» наверняка будет иметь особое значение для 36-летнего форварда «Миная» Евгения Селезнева.

«Я не хочу ничего говорить, честно. После игры – может, до – ничего не буду говорить. Извиняюсь. Здоровье? Вашими молитвами. 10 дней не тренировался, у меня порвана приводящая была. Ну, видите, сыграл 60 минут более-менее», - сказал Селезнев.

Евгений Селезнев выступал в «Колосе» с сентября 2020 года по февраль 2021 года, сыграв 12 матчей и забив 5 голов. В феврале Селезнев был отчислен из клуба за нарушение спортивного режима.

Поединок «Минай» - «Колос» состоится сегодня, 24 ноября, в Ужгороде. Начало матча в 14:00. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Минай» - «Колос».

Источник — ТК Футбол

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