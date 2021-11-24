Роналду забивает в ЛЧ в два раза больше, чем имеет суммарный показатель xG

Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже шесть голов.
Стоит отметить, что такая результативность португальца впечатляет еще и потому, что моментов у него было не так много. Суммарный показатель ожидаемых голов составляет всего 2.93(xG), что означает, что Роналду выжимает из каждого момента максимум.
На счету Криштиану уже 140 голов в рамках главного евротурнира, по этому показателю он лучший в истории.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.