Роналду забивает в ЛЧ в два раза больше, чем имеет суммарный показатель xG

Криштиану демонстрирует феноменальную реализацию

  • 24.11.2021 11:00
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Роналду забивает в ЛЧ в два раза больше, чем имеет суммарный показатель xG
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил в текущем розыгрыше Лиги чемпионов уже шесть голов.
 
Стоит отметить, что такая результативность португальца впечатляет еще и потому, что моментов у него было не так много. Суммарный показатель ожидаемых голов составляет всего 2.93(xG), что означает, что Роналду выжимает из каждого момента максимум.
 
На счету Криштиану уже 140 голов в рамках главного евротурнира, по этому показателю он лучший в истории.

ВИДЕО. КАРРИК похвалил Роналду после своего первого матча

Источник — Twitter

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