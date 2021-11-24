Сергей СТАХОВСКИЙ: «В игре Динамо очень много хаоса»

Украинский теннисист – о домашнем поражении киевлян от «Баварии»

  • 24.11.2021 10:41
  • 187 просмотров
  • 2 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «В игре Динамо очень много хаоса»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский прокомментировал поражение киевского «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Всегда есть шанс и надежда на то, что команда будет играть классно и победит. Конечно, с такими титулованными клубами, грандами, которые десятки лет функционируют на самом высоком уровне, очень сложно играть. Но мы все же играли дома и погода, кажется, создала определенные плюсы для нас и минусы для «Баварии». Но, к сожалению, результат показывает, что не все так просто, как хотелось бы. Хотя рисунок игры иногда был очень интересным. На мой взгляд, не хватает какой-то стабильной конкретики. В игре «Динамо» очень много хаоса.

Уверен, что колени у игроков «Динамо» не дрожали, но какая-то скованность все же присутствует. И она скорее связана не с тем, что команда играла дома, перед собственными болельщиками, а с тем, что у «Динамо» до сих пор не было положительного результата в Лиге чемпионов», - сказал Стаховский.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
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    zac1310
    zac1310, 24.11.2021 11:10
    0
    от же ж спец... почти как заховайло
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    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 24.11.2021 10:55
    0
    Погода для всех одинакова...
    Сережа, следи за своей игрой.
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