Сергей СТАХОВСКИЙ: «В игре Динамо очень много хаоса»

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский прокомментировал поражение киевского «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов.

«Всегда есть шанс и надежда на то, что команда будет играть классно и победит. Конечно, с такими титулованными клубами, грандами, которые десятки лет функционируют на самом высоком уровне, очень сложно играть. Но мы все же играли дома и погода, кажется, создала определенные плюсы для нас и минусы для «Баварии». Но, к сожалению, результат показывает, что не все так просто, как хотелось бы. Хотя рисунок игры иногда был очень интересным. На мой взгляд, не хватает какой-то стабильной конкретики. В игре «Динамо» очень много хаоса.

Уверен, что колени у игроков «Динамо» не дрожали, но какая-то скованность все же присутствует. И она скорее связана не с тем, что команда играла дома, перед собственными болельщиками, а с тем, что у «Динамо» до сих пор не было положительного результата в Лиге чемпионов», - сказал Стаховский.