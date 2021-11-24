WhoScored: Яремчук получил одну из худших оценок за матч с Барселоной

Роман провел не самый удачный матч

  • 24.11.2021 10:13
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WhoScored: Яремчук получил одну из худших оценок за матч с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук вышел в стартовом составе португальского клуба в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:0) и провел 59 минут.
 
Авторитетный портал WhoScored не очень высоко оценил выступление украинца, поставив ему всего 6.35 балла. Это вторая худшая оценка среди игроков «Бенфики», которые вышли в старте. 

Лучшим игроком матча стал Николас Отаменди (7.82).
 
Отметим, что Яремчук дважды пробил по воротам, отдал 6 передач, четыре из которых были неточными, совершил два отбора, один раз выиграл верховую борьбу и допустил две потери. 

Источник — WhoScored.com

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