WhoScored: Яремчук получил одну из худших оценок за матч с Барселоной

Украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук вышел в стартовом составе португальского клуба в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:0) и провел 59 минут.
Авторитетный портал WhoScored не очень высоко оценил выступление украинца, поставив ему всего 6.35 балла. Это вторая худшая оценка среди игроков «Бенфики», которые вышли в старте.
Лучшим игроком матча стал Николас Отаменди (7.82).
Отметим, что Яремчук дважды пробил по воротам, отдал 6 передач, четыре из которых были неточными, совершил два отбора, один раз выиграл верховую борьбу и допустил две потери.
Источник — WhoScored.com
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