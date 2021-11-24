Тарас МИХАЛИК: «За второй тайм игроки Динамо заслуживают высокую оценку»

Известный в прошлом футболист Тарас Михалик прокомментировал поражение «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Реализуй в дебюте динамовец Шкурин голевой момент, то все могло закончиться иначе. Как должен действовать в такой ситуации классный бомбардир, вскоре продемонстрировал нападающий «Баварии» Левандовски, забивший эффектный гол.

Этот пропущенный мяч выбил из колеи киевлян и они смогли дать бой немецкому гранду лишь во втором тайме, за который заслуживают высокую оценку. Сократили отставание в счете до минимума, могли даже в концовке спастись от поражения, но не хватило исполнительского мастерства и фарта», - сказал Михалик.

Напомним, что «Динамо» занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.