Интер – Шахтер. Букмекеры не оставляют шансов горнякам

В среду, 24 ноября, донецкий «Шахтер» сыграет выездной матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
Букмекеры считают фаворитами хозяев. На выигрыш итальянской команды можно поставить с коэффициентом 1.31, на ничью - 5.8, поражение оценено в 10.0.
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.86. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.81, ТМ3.0 – 2.07.
Матч «Интер» – «Шахтер» начнется в 19:45 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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