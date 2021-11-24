Интер – Шахтер. Букмекеры не оставляют шансов горнякам

В среду, 24 ноября, донецкий «Шахтер» сыграет выездной матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».



Букмекеры считают фаворитами хозяев. На выигрыш итальянской команды можно поставить с коэффициентом 1.31, на ничью - 5.8, поражение оценено в 10.0.



Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.86. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.81, ТМ3.0 – 2.07.



Матч «Интер» – «Шахтер» начнется в 19:45 по Киеву.

Интер — Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов