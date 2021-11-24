Исторический разгром. Ювентус потерпел крупнейшее поражение в ЛЧ за 63 года

Жесткое поражение команды Массимилиано Аллегри

  • 24.11.2021 08:44
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Исторический разгром. Ювентус потерпел крупнейшее поражение в ЛЧ за 63 года
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ювентус» в матче 5-го тура Лиги чемпионов потерпел жесткое поражение от «Челси». Игра закончилась со счетом 0:4.

Туринский клуб потерпел самое крупное поражение в Лиге чемпионов за 63 года. В октябре 1958 года «Юве» проиграл австрийскому «Винеру» (0:7) в предварительном раунде Кубка чемпионов.

Последний раз «Ювентус» проигрывал с разницей в 4 гола в феврале 2004 года в матче против «Ромы» (0:4).

Отметим, что несмотря на поражение, «Ювентус» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, также в плей-офф вышел «Челси».

Источник — УЕФА

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