Йожеф САБО: «Футболисты Динамо играли с большим желанием, молодцы»

Известный в Украине тренер Йожеф Сабо прокомментировал поражение «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«В первом тайме было полное преимущество «Баварии» - в контроле мяча, в качестве передач, ну и наконец – в забитых мячах, а ведь могли мюнхенцы и больше голов оформить. На вторую половину встречи гости вышли расслабленными – подумали, что раз счет 2:0 в их пользу, то этого вполне хватит. Кроме того, замену «Бавария» сделала, когда с поля ушел Эрнандес, и ситуация для нее сразу ухудшилась.

Эти замены ослабили «Баварию». Неважный резерв у мюнхенцев был на этот поединок. Эти футболисты допускали много брака, занимали неправильные позиции, и им, думаю, не светит в дальнейшем место в «основе» «Баварии». К тому же удивил канадец Дэвис, который часто не успевал возвращаться назад, проваливая зону. В целом, мюнхенцы выглядели уставшими.

«Динамо» понравилось. Киевляне в этот раз много и эффективно прессинговали, играли с большим желанием, и могли сравнять счет. В общем, молодцы», - сказал Сабо.