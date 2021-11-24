Виктор ВАЦКО о поражении Динамо: «Такой футбол хочется смотреть!»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Такой футбол, который «Динамо» показало сегодня во втором тайме, хочется смотреть! Уверенно, смело, амбициозно! Жаль только, что не забили Нойеру больше. Классная игра в фантастической атмосфере «Олимпийского»! И заслуженные аплодисменты с благодарностью команде за страстный футбол!», — написал Вацко в Instagram.