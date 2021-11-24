Виктор ВАЦКО о поражении Динамо: «Такой футбол хочется смотреть!»

Комментатору понравилось качество игры киевлян в матче с «Баварией»

  • 24.11.2021 07:51
  • 554 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО о поражении Динамо: «Такой футбол хочется смотреть!»
© УЕФА. Левандовски и Кендзера

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение «Динамо» от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Такой футбол, который «Динамо» показало сегодня во втором тайме, хочется смотреть! Уверенно, смело, амбициозно! Жаль только, что не забили Нойеру больше. Классная игра в фантастической атмосфере «Олимпийского»! И заслуженные аплодисменты с благодарностью команде за страстный футбол!», — написал Вацко в Instagram.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alekos59
    alekos59, 24.11.2021 08:07
    0
    Классная игра ????? Ну ты и лош@р@ !!! Классная игра была в 1975м !
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