Криштиану РОНАЛДУ: «Прекрасно забивать и побеждать в Испании»

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вильярреала» (2:0). Криштиану Роналду, который отметился голом, поделился эмоциями.

«Всегда здорово играть в Испании, потрясающе побеждать в Испании, приятно забивать в Испании, стране, где я всегда чувствовал себя особенным... Поздравляю ребят с великой победой, которая ставит нас туда, где мы! Мы – люди. «Юнайтед» – мы никогда не перестанем бороться за этот клуб! Поехали, «дьяволы»!», - написал Роналду в Instagram.