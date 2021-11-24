Криштиану РОНАЛДУ: «Прекрасно забивать и побеждать в Испании»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» доволен победе в матче Лиги чемпионов

  • 24.11.2021 07:18
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Криштиану РОНАЛДУ: «Прекрасно забивать и побеждать в Испании»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Вильярреала» (2:0). Криштиану Роналду, который отметился голом, поделился эмоциями.

«Всегда здорово играть в Испании, потрясающе побеждать в Испании, приятно забивать в Испании, стране, где я всегда чувствовал себя особенным... Поздравляю ребят с великой победой, которая ставит нас туда, где мы! Мы – люди. «Юнайтед» – мы никогда не перестанем бороться за этот клуб! Поехали, «дьяволы»!», - написал Роналду в Instagram.

Источник — Sport.ua

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