23 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Лилль» обыграл «Ред Булл Зальцбург» (1:0).
Лилль – Ред Булл Зальцбург – 1:0. Видео гола и обзор матча
Гол: Джонатан Дэвид, 31.
ГОЛ! 1:0. Джонатан Дэвид, 31 мин.
События матча
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
Источник — Sport.ua
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