Севилья обыграла Вольфсбург, РБ Зальцбург уступил Лиллю

Состоялись два матча в группе G в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Севилья» в домашних стенах переиграла «Вольфсбург», «Лилль» минимально одолел «РБ Зальцбург».
В этом квартете все решиться в последнем туре.
Лига чемпионов. 5-й тур
«Севилья» – «Вольфсбург» – 2:0
Голы: 1:0 – 12 Жордан, 2:0 – 90+7 Рафа Мир.
«Лилль» – «РБ Зальцбург» – 1:0
Гол: 1:0 – 31 Дэвид.
Источник — Sport.ua
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