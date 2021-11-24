WhoScored: Цыганков и Гармаш стали лучшими у Динамо в игре против Баварии

Денис Гармаш стал автором единственного гола команды в пяти турах ЛЧ

  • 24.11.2021 06:12
  • 143 просмотра
  • 1 комментарий
WhoScored: Цыганков и Гармаш стали лучшими у Динамо в игре против Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в Киеве прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Динамо» проиграло «Баварии» (1:2).

Вингер Виктор Цыганков (7.4) и автор гола Денис Гармаш (7.3) получили наиболее высокие оценки у киевлян в поединке по версии WhoScored.

У мюнхенской команды автор феноменальной бисиклеты Роберт Левандовски получил оценку 7.6. Выше оценен левый защитник Альфонсо Дэвис (7.8).

WhoScored: Цыганков и Гармаш стали лучшими у Динамо в игре против Баварии

Источник — WhoScored.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Николай Власов
    Николай Власов, 24.11.2021 06:37
    0
    А ЧТО С ЭТОГО ТОЛКУ? ПО СУТИ КАК БЫЛО 0 ТАК И ОСТАЛОСЬ 0 БАЛЛОВ ПОСЛЕ 5ТИ ИГР СМЫСЛ КОГО-ТО ВЫДЕЛЯТЬ?
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