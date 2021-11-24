23 ноября в Киеве прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Динамо» проиграло «Баварии» (1:2).
Вингер Виктор Цыганков (7.4) и автор гола Денис Гармаш (7.3) получили наиболее высокие оценки у киевлян в поединке по версии WhoScored.
У мюнхенской команды автор феноменальной бисиклеты Роберт Левандовски получил оценку 7.6. Выше оценен левый защитник Альфонсо Дэвис (7.8).
WhoScored: Цыганков и Гармаш стали лучшими у Динамо в игре против Баварии
Источник — WhoScored.com
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