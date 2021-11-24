23 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Севилья» обыграл «Вольфсбург» (2:0).
Севилья – Вольфсбург – 2:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Хордан, 12, Рафа Мир, 90+7.
ГОЛ! 1:0. Хордан, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Рафа Мир, 90+7 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Мир (Севилья).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоан Хордан (Севилья).
Источник — Sport.ua
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