Игорь КОСТЮК: «У Динамо U-19 каждая игра, словно чемпионская»

Наставник «Динамо» U-19 Игорь Костюк прокомментировал поединок своих подопечных против «Баварии» U-19 и поделился впечатлениями от домашней победы (2:1):

– Главной задачей сегодня было добиться результата, еще раз сыграть в Юношеской Лиге УЕФА, для ребят это престижно. То, что мы победили и завоевали три очка – это самое главное.

– Каково это побеждать «Баварию»? Как вы поздравили ребят в раздевалке?

– Мы уже второй раз обыгрываем эту команду. После того, как мы забили, ребята почувствовали уверенность, которая даже немного переросла в самоуверенность. И в перерыве, и после игры мы сними говорили о том, что в таких матчах нельзя допускать ни малейшего расслабления, а необходимо играть сконцентрировано до последней минуты.

– Удары Яцыка – ваша тренерская установка?

– Он забил головой из пределов вратарской площади и нанес еще один удар с линии штрафной. Сегодня мы немного перестроились, впервые подобным образом играли в полузащите и изменили тактическую схему. Поскольку «Бавария» играла в три центральных защитника, мы перестроились на схему 4-5-1. Моментами получалось высоко накрывать соперника и перехватывать мячи, но, к сожалению, это не принесло забитых мячей. Но в то же время, между линиями случались разрывы, которые приводили к атакам на наши ворота. Поэтому в перерыве мы внесли определенные коррективы, и во втором тайме ребята уже справились с этим и довели игру до логического завершения.

– Продолжая тему Яцыка, как вы его поздравили с тем, что он был заявлен на прошлый матч первой команды чемпионате Украины против «Черноморца»?

– Поздравили его всей командой с дебютом и премиальными (смеется). Правда, он посидел на замене без шапки, было подозрение на то, что он заболел, но, к счастью, все обошлось. Сегодня вышел на матч и действительно был капитаном на футбольном поле, а также вел за собой команду и забил мяч. Несмотря на то, что у него немного кружилась голова, он был лидером на поле.

– В заявку не попал Близниченко, на его месте под нападающими играл Мельниченко, с чем это связано?

– Лимит игроков старших по возрасту, которые могут играть в Юношеской Лиге УЕФА – три человека. Сегнодня это были Нещерет, Вивчаренко и Бражко. Близниченко ника не мог попасть в список, он может играть в чемпионате Украины, где лимит составляет четыре игрока.

– Ваши подопечные здорово играют на юношеском уровне против именитых соперников, а как их довести до взрослого футбола, чтобы там они также были лучшими?

– Мы каждый день с ними об этом говорим. Все зависит только от них и от того, как они будут работать, прогрессировать. Мы только подсказываем, учим тренироваться, работать, психологически настраиваться на матчи, иметь правильную мотивацию, в частности, находить ее самостоятельно, а не только использовать внешние факторы – тренеров, родителей, девушек. Они должны сами понимать, для чего каждый день выходят на тренировку. Рабочий процесс дает результат, и он воплощается на футбольном поле в матчах.

– Как оцените игру Мельниченко, который дебютировал в Юношеской Лиге УЕФА? Вы рассматриваете его, как альтернативу Царенко?

– У них совершенно разные позиции, но сегодня мы сыграли с нижним блоком в обороне, который составляли Яцык, Бражко и Мельниченко. Это три одноплановых игрока, в первом тайме они не разобрались между собой, хотя мы им подсказывали, как играть. Мельниченко сегодня старался, к сожалению, у него мало практики в чемпионате Украины, но, думаю, со временем ее будет больше. Иногда он расстраивался, порой немного не понимал, но во втором тайме уже действовал более сконцентрировано, надежно и был более полезным для команды.

– «Бавария» забила свой первый мяч на групповом этапе, это результат ошибки наших футболистов?

– К этому привел ряд ошибок в обороне. Как я уже говорил, ребята начали играть вальяжно, кто-то не добегал, начали выносить мячи через середину, играть в короткий пас на своей половине поля в районе штрафной площади – все это привело к потере мяча и голу в наши ворота. Словом, имели место расконцентрация и расхлябанность в концовке матча. Понятно, что Филатов неудачно вынес мяч, но есть же игроки, которые направляют его и встречают. Он ошибся, но это же можно компенсировать. В том, что мы пропускаем мячи, виновата вся команда. Перед этим ребята могли три раза вынести мяч, но пытались его сохранить, хотя мы и просили поблизости своей штрафной площади через короткий пас и дриблинг не выходить, а играть через средние и длинные передачи. Словом, вся команда не справилась с этой ситуацией.

– Почему пенальти бил Бражко?

– А кому вы предлагаете бить? Бражко забивает уже третий пенальти, он штатный пенальтист, поэтому и исполнял одиннадцатиметровый. И сделал это уверенно, хладнокровно, разведя мяч и вратаря по разным углам. Он молодец, можно только поаплодировать. Что касается фола на Волошине, касание было, когда он пробросил мяч, так что пенальти стопроцентный. Правда, не понимаю, почему они все побежали апеллировать к судье и их тренер получил красную карточку.

– В заключительном матче группового этапа против «Бенфики» вас устроит и ничья?

– У нас каждая игра, словно чемпионская. Поедем в Португалию, и будем там воевать, стараться и добывать очки.