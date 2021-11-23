Во вторник, 23 ноября, в 16:00 в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА футболисты киевского «Динамо» U-19 на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского обыграли сверстников из немецкой «Баварии» (2:1).
После 5 туров киевляне лидируют в турнирной таблице группы Е, имея в своем активе 13 очков. У «Баварии» вообще нет очков. Киевляне уже получили путевку в весенний раунд, но в последнем туре нужно оставить позади себя «Бенфику» (12 очков), чтобы выйти в 1/8 финала напрямую.
Динамо U-19 – Бавария U-19 – 2:1. Снежная победа! Видео голов и обзор матча
Голы: Яцык, 7, Бражко, 69 (пен) – Дибрани, 90+1.
ГОЛ! 1:0. Яцык, 7 мин.
ГОЛ! 2:0. Бражко, 69 мин (пен).
ГОЛ! 2:1. Дибрани, 90+1 мин.
Источник — Sport.ua
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