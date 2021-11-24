23 ноября в Киеве прошел матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором «Динамо» проиграло «Баварии» (1:2).
Феноменальный гол забил поляк Роберт Левандовски. Смотрите лучшие фотомгновения матча 5-го тура Лиги чемпионов.
ФОТО. Божественный удар Левандовски. Фотогалерея матча Динамо – Бавария
Источник — УЕФА
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