Игорь СУРКИС: «Я тогда не понимаю, какие вообще пенальти стоит давать»

Президент «Динамо» прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии»

  • 24.11.2021 03:05
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Игорь СУРКИС: «Я тогда не понимаю, какие вообще пенальти стоит давать»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал поражение от мюнхенской «Баварии» (1:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов:

«Нельзя радоваться забитому голу, когда ты проигрываешь. Но мы забили гол – это уже хорошо. Я считаю, что команда заслуживала большего, потому что видно было, что особенно во втором тайме хорошо играли. Физических кондиций хватало. 

Не давать такие 11-метровые, как было в первом тайме – я тогда не понимаю, какие вообще пенальти стоит давать. Я ребят поддержал за самоотдачу. Сказал, что надо работать, работать и еще раз работать, чтобы с такими командами играть на равных.

Денис Гармаш – молодец. Он опытный футболист, знает, что надо делать на футбольном поле».

Источник — ФК Динамо Киев

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